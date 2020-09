K Damjanu prihaja ženska, ki bo spremenila njegovo življenje

Damjan Šalamun je med številnimi pošiljateljicami ljubezenskih pisem izbral štiri, ki jih je želel spoznati v živo. Takrat še ni vedel, da je med njimi tudi bodoča mati njegovega otroka.

37-letni Damjan Šalamun iz Banovcev velja za zvestega, zabavnega in delovnega. Po njegovih izjavah sodeč je tudi zelo romantičen. Damjan: "Iščem osebo, ki mi bo zaupala in stala ob strani. Pri partnerki iščem iskro v očeh ter poljub, ko se srečava in ko se posloviva ... Sanjska ženska je prikupno dekle, ki ima dober karakter, je razgledana in spiritualna, mogoče malo mistična. Zanimati se mora zame in za moje hobije, da je pripravljena živeti z mano in me sprejeti takšnega, kot sem." In katere štiri snubke je želel spoznati v živo?

Damjan Šalamun

Barbara Pastirk (34 let, Velenje) Barbara Pastirk v šov Ljubezen po domače prihaja z željo po novih izkušnjah in poznanstvih. Pri partnerju išče iskrenost, pozornost in nežnost. Sanjskega moškega nima. Barbara:"Mora pa znati pokazati čustva in biti iskren." Do zdaj je še nihče ni prizadel. Življenje na kmetiji si z lahkoto predstavlja in z njim nima nobenih težav, saj je kot otrok preživela večino počitnic pri teti na kmetiji. Svoj prosti čas preživi na kolesu ali na izletih v hribe. Njena najljubša jed je sataraš, najljubša žival pes, njena sanjska destinacija pa Sicilija. Posluša pa klasično, rock in pop glasbo. Prijatelji jo vidijo kot iskreno, direktno in pošteno.

Barbara Pastirk

Janja Kavčič (26 let, Črni Vrh) Tudi Janja prihaja v šov z željo po novih izkušnjah in spoznavanju novih ljudi. Življenje na kmetiji si predstavlja kot dneve, v katerih so organizirana razna opravila od jutra do večera. Janja: "Sicer se še nisem preizkusila v veliko kmečkih opravilih, vendar me moja spretnost spremlja vedno, ko se lotim česa novega." Pri partnerju išče iskrenost, zaupanje in željo po skupnem raziskovanju življenja in sveta. Janja: "Moj sanjski moški je samozavesten in odločen ter točno ve, kaj želi od partnerke in kaj ji ponuja. Najpomembneje pri njem je, da se je pripravljen odkrito pogovarjati, poslušati ter sklepati kompromise v dobro obeh." Razkriva tudi, da so jo moški že večkrat prizadeli. Janja:"Vendar to niso bili moški, s katerimi bi bila v partnerski zvezi. Nihče mi še ni zlomil srca, kot si ga sama." Pošali se, da je njena "najljubša jed užitna, najljubša pijača pa mokra", da svoj prosti čas preživlja "prosto po Prešernu" in da je njena najljubša serija ali film tista oziroma tisti, ob katerem pozabi na vse ostalo. Njena najljubša žival je živa, najljubša glasba pa tista, ki jo lahko sliši. Janja o potovanju brez omejitev: "Če bi bila omejitev nebo, bi odpotovala do omejitve." Prijatelji bi jo opisali kot "zabavno in odštekano punco, ki je vedno pripravljena poslušati njihove probleme s težavami", ima pa še eno posebno lastnost. Janja: "Samota mi je prijetna. Lahko preživim cel teden, ne da koga vidim in s kom govorim."

Janja Kavčič

Jevrosima Delevič (Beograd) Jevrosima se je prijavila zaradi samopromocije, poleg tega išče sorodno dušo. Pri partnerju išče razumevanje in pozornost. Jevrosima: "Da je ubogljiv in posluša. Rada imam sladke moške, ki spoštujejo žensko. Da je lep." Prizadel je ni še nihče. Pravi, da ima rada naravo, da pa bi na podeželju živela pod enim pogojem. Jevrosima:"Na vasi bi živela, če bi imela tam dvorec." Na vprašanje, katera kmečka opravila obvlada, odgovori: "Znam skuhati kavo." Njene najljubše jedi so mesne, najljubša pijača vino, najljubša žival lev. Rada bi odpotovala v Kanado ali Miami, njena najljubša serija je Seks v mestu, najljubša pa glasba 80. in 90. let. Jevrosima: "Rada nakupujem, zapravljam denar, čistim po hiši." Prijatelji bi jo opisali kot gospodovalno in čustveno.

Jevrosima Delevič

Monika Košenina (30 let, Trbovlje) Monika se je za sodelovanje odločila, ker je veteranka šova Ljubezni po domače in ji je "super sodelovati z ekipo". Tri leta že živi na dedkovi 40 hektarjev veliki kmetiji in je navdušena nad kmečkimi opravili. Pri partnerju išče resnost. Monika: "Da ima cilje v življenju , da si želi družine (kmalu), da bi bila najboljša prijatelja. Pomembno je, da naredi, kar obljubi, in stoji za tem."Privlačijo jo svetlooki fantje. Monika prizna, da jo je nekdanji fant prizadel: "Sama sem ga zapustila, ker me je varal in ni imel nobenih ciljev v življenju. Hvala bogu sem imela prijateljice, ki so mi pomagale, da s še več optimizma zrem v prihodnost." Njena najljubša jed so ocvrti lignji, najljubša pijača koktajli, najljubša žival pes, trenutno se navdušuje nad slovenskimi pevci, njen najljubši šov pa je Ljubezen po domače. Monika: "Rada se hodim v hribe, že v ponedeljek načrtujem, kam bom šla konec tedna." Njena sanjska destinacija so Bora Bora, Bali, Maldivi. Prijatelji bi jo opisali kot nasmejano in pozitivno. Monika: "Ko se je treba boriti, se zares borim. Rada imam adrenalin."

Monika Košenina

Carmela Mosquera (40 let, Ljubljana) Carmela se je prijavila, ker želi najti ljubezen svojega življenja. Pri partnerju išče zvestobo, razumevanje in zaupanje, lastnost njenega sanjskega moškega je modrost. V preteklosti je že okusila srčne bolečine, prebolela jih je z osredotočanjem nase. Obvlada skoraj vsa kmečka opravila, od molže do košnje trave in grabljenja, saj se je rodila na kmetiji in ima lepe spomine na svoje otroštvo. Najraje ima morske sadeže in sadje, njena najljubša pijača je voda, najljubša žival pes, najljubša serija Xena, najraje pa posluša salso. V svojem prostem času prebira knjige, gleda filme, posluša glasbo in pleše. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala v vesolje. Prijatelji bi jo opisali kot resno in borbeno, zase pravi, da je prizemljena.