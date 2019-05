Nejc Šimic je iz bitke za srce Darje Tomažin izpadel zaradi prevelike razlike v letih. Pravi, da še ni bil v zvezi s toliko starejšo žensko, a v prihodnosti dopušča tudi to možnost. In kako komentira udarec po zadnjici in Monikino klofuto, ki si jo je s tem ‘prislužil’?

Od Darje si približno dve desetletji mlajši. Ali si se v bitko za njeno srce podal z optimizmom, da ta razlika v letih ne bo ovira na poti do morebitne resne zveze, ali si si v resnici želel samo nove izkušnje? Podal sem se bolj po neko novo izkušnjo. Optimizma je bilo bolj malo, oziroma sem si rekel, češ zakaj pa ne, saj izgubiti nimam ničesar. Nejc Šimic je bil premlad za Darjo Tomažin FOTO: POP TV Darja je po vajinem slovesu izjavila, da bi si te lahko, če ne bi bil toliko mlajši, predstavljala kot partnerja, torej si ji bil zelo všeč. Kako velik kompliment je to zate? Ta kompliment mi ne pomeni prav veliko. Je pa seveda lepo slišati take besede, saj tako vem, da še nisem za v koš. Ali si že bil v romantični zvezi, krajšega ali daljšega roka, z veliko starejšo žensko? Če da, koliko let starejša je bila? Nisem še bil v zvezi s takšno razliko v letih. Lahko me pa še kdaj kaj takega doleti, nikoli se ne ve. Darja te je predstavila svoji prijateljici Moniki, ki si ji sprva kar naravnost povedal, da ti ni všeč. Ali si to izjavil, ker se v tistem trenutku morda nisi hotel zameriti Darji? To sem povedal zato, da sem imel pri obeh čim prej mir (smeh). Ne, preprosto ni bila moj tip, pa včasih sem mogoče preveč direkten. Enostavno nisem začutil kakšne simpatije. Nejc: "Odnos z Moniko ... ja, ga ni, ker sploh ne vem, kje je in kje se skriva (smeh)" FOTO: POP TV Z Moniko sta se kasneje pogovorila in vse je že kazalo na bolje, potem pa si jo udaril po zadnjici. Ja, moral sem se ji malo prikupiti, ampak kaj naj, če so mi pa spet hodile vragolije po glavi. Nisem se mogel upreti, padla je klofutica in konec lepi dnevi z zadnjico (smeh). Ljubezen po domače vnovič na sporedu v petek ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že jutri ogledate na VOYO. Ljubezen po domače