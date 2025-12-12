Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYO Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Kaj nas čaka v finalu pravljične sedme sezone Ljubezen po domače?

Ljubljana, 12. 12. 2025 20.38 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Polona Zoja Jambrek , E.M.
Komentarji
0

Pred nami je samo še veliki zaključek pravljične sedme sezone Ljubezen po domače. Priljubljena oddaja, ki je v preteklih letih poskrbela za številne ljubezenske zgodbe in nove družine, tudi letos ni razočarala. Smejali smo se, se zaljubljali, prepirali in predvsem zabavali. Kdo bo ostal skupaj in kdo se bo razšel? To bomo izvedeli jutri ob 20. uri na POP TV, ko bo na sporedu zadnji del.

Prijave za osmo sezono šova Ljubezen po domače so odprte!

Voditeljica oddaje Ljubezen po domače Tanja Postružnik pred velikim finalom obljublja, da je ljubezen tu ter da bo trajala tako ali drugače. "Tudi naši kandidati obljubljajo neko trdnost. Kdo pa bo to, pa bomo izvedeli zelo kmalu."

Za pravljično sedmo sezono je dodala, da je bila posebno doživetje: "Bilo je lepo, ker smo bili spet med ljudmi, ker smo odkrivali nove karakterje, nove pokrajine, nove interakcije med ljudmi in ko sem razmišljala, zakaj nobeno gledališče, noben film ali literatura ni tako komentirana kot so resničnostne vsebine na televiziji, sem prišla do tega, da zaradi tega, ker nam postavlja ogledalo in seveda, resničnostni šovi dvigujejo prah. In vesela sem, da to ni samo oddaja o ljubezni, ampak o nas samih. Ker smo taki, komentiramo."

In kaj voditeljica obljublja za veliki finale? "Kot se je nakazovalo že celo sezono, bo ena ljubezen zagotovo pravljična, gledalci vedo, katera bo to. Nekaj ostalih bo zanimivih, malo presenečenj, malo komentarjev. Mislim, da je vsak od njih, ki se je prijavil, našel delček sebe. Nekaj novega."

Pa še vesela novica - prijavnice za osmo sezono šova so odprte! Prijavite se in najdite svojo boljšo polovico.

ljubezen po domače 7 sezona finale Tanja Postružnik
Naslednji članek

Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače!

SORODNI ČLANKI

Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače!

Kavč napovedi: Dobri ljubezenski obeti za tri pare

Dejan in Patricija zaljubljena do ušes, nezgoda ju je še bolj zbližala

Dejanovo in Patricijino romantično noč bo prekinila nezgoda

Nina razočarala Petra: Ni mi spodneslo tal pod nogami

Slavko ni pozabil Sonje, a njegovo srce igra za drugo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385