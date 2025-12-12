Kaj nas čaka v finalu pravljične sedme sezone Ljubezen po domače?

Voditeljica oddaje Ljubezen po domače Tanja Postružnik pred velikim finalom obljublja, da je ljubezen tu ter da bo trajala tako ali drugače. "Tudi naši kandidati obljubljajo neko trdnost. Kdo pa bo to, pa bomo izvedeli zelo kmalu."

Za pravljično sedmo sezono je dodala, da je bila posebno doživetje: "Bilo je lepo, ker smo bili spet med ljudmi, ker smo odkrivali nove karakterje, nove pokrajine, nove interakcije med ljudmi in ko sem razmišljala, zakaj nobeno gledališče, noben film ali literatura ni tako komentirana kot so resničnostne vsebine na televiziji, sem prišla do tega, da zaradi tega, ker nam postavlja ogledalo in seveda, resničnostni šovi dvigujejo prah. In vesela sem, da to ni samo oddaja o ljubezni, ampak o nas samih. Ker smo taki, komentiramo."

In kaj voditeljica obljublja za veliki finale? "Kot se je nakazovalo že celo sezono, bo ena ljubezen zagotovo pravljična, gledalci vedo, katera bo to. Nekaj ostalih bo zanimivih, malo presenečenj, malo komentarjev. Mislim, da je vsak od njih, ki se je prijavil, našel delček sebe. Nekaj novega."

Pa še vesela novica - prijavnice za osmo sezono šova so odprte! Prijavite se in najdite svojo boljšo polovico.