Kaj vas je v pretekli sezoni Ljubezni po domače najbolj nasmejalo?

Nikoli ne bomo pozabili, kako je Jože snubkam razkril, da je model za spodnje perilo; kako je Doroteja izvedela, da sta Renato in Tamara noč preživela skupaj in dala jasno vedeti, da ne bo razmišljala; kako je Vesna učila Gorazda, kako mora biti zgovoren na zmenkih, on pa "je zamrznil sam sebe"; kako je Milan dejal, da imajo njegove snubke pri teh letih že "riti, ne ritke" in kako je med Vesno in Jožkom "mogoče prišlo do rahlega seksa", kako je Miha Vesno presenetil s podoknico, kako sta Vesna in Jožko pototovala na Češko: ko Jožko ni bil Jožko in smo dobili uporabni rek: "Sloveniš, ingliš nič!" ter na seveda fačuzi, ki je zaživel čisto svoje življenje.

Preden zaplujemo v novo sezono, podoživite najbolj zabavne, zanimive, čustvene in nasploh nepozabne trenutke celotne sezone: