Potrebovala je kar nekaj časa, da je prišla k sebi

Kaja Krajnc Rojnik je bila prva snubka, od katere se je poslovil mladi Jaka Hafner. Razkrila nam je svoja občutja zaradi dveh prehitro zaključenih zgodb v Ljubezni po domače, svoje načrte za prihodnost in aktualno dogajanje na ljubezenskem področju.

Kaja Krajnc Rojnik se je v minuli sezoniLjubezni po domače borila za Renata Lužarja, čigar srce pa se je ogrelo za Tamaro Korošec, zato se je od nje poslovil. Kaja ni skrivala, da jo je takratna Renatova odločitev prizadela in da je potrebovala kar nekaj časa, da je prišla k sebi. Ko se je končala njena zgodba z Jako Hafnerjem, je bilo drugače, saj ima danes tršo kožo. Kaja: "Nič posebnega ni bilo. Takrat me je prizadelo bolj, kot pa to. Svoje življenje živim naprej, prizadane pa me nič več, ker sem že toliko dala skozi, da me ne more nič več prizadeti."

Iz minule sezone Ljubezni po domače: Kaja med poslavljanjem od mame Renata Lužarja FOTO: POP TV

K sodelovanju v novi sezoni Ljubezni po domače jo je prijavil prijatelj, ki ji je in ji še vedno želi, da bi končno spoznala moškega svojih sanj. Žal je zaradi svojih obveznosti morala prositi Jako, naj je ne povabi na svojo kmetijo, kar je tudi razumel in upošteval. O njem si je ustvarila dobro mnenje, a je ugotovila, da ni pravi zanjo. Kaja: "Ni slab fant. Sodeč po prvem vtisu in pogovoru je v redu in mu privoščim srečo, ampak je premlad zame, če sem povsem odkrita. On razmišlja tako, kot je takrat Renato. On je mlad fant in potrebuje mlajšo punco."

Kajino slovo od Jake Hafnerja FOTO: POP TV

Zanimivo pa je, da se ji najbolj primerna zanj zdi Saška, čeprav je veliko starejša od njega. Kaja: "Moje mnenje je sicer, da potrebuje mlajšo osebo, mogoče pa sam drugače gleda na to in si želi imeti starejšo, bolj izkušeno žensko, ki bi ga prizemljila." Kar bomo videli v nadaljevanju oddaje, ki jo lahko spremljate vsak petek in soboto na POP TV.

Odhaja novim izzivom naproti FOTO: POP TV

Na vprašanje, kakšna je trenutna romantična situacija pri njej, pa odgovori: "Nekaj je na vidiku, ampak še ne bi komentirala. Bomo videli, kaj bo. Sem pa trenutno res v poslovnih vodah in razmišljam o odhodu v tujino." Načrtuje odhod na Malorko ali v tropske kraje, kjer bo delala kot animatorka. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede je namreč študirala turizem. Kaja: "Veliko potujem, spoznavam nove ljudi, nove kulture. Takšen človek sem, da ne morem biti dolgo doma." Kar pa bo morda spremenila prav ljubezen, ki bo zagotovo prišla tudi v njeno življenje. Enodnevna predpremiera vseh oddaj Ljubezen po domače ekskluzivno na VOYO!