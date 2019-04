Kamere ujele vroče dogajanje pri Milanu, ki ga v oddaji niste videli

Milan in njegove snubke so vse bolj divji!

Pri Milanu je vse bolj pestro in živahno. Med Ireno in Rasemo se boj za Milanovo srce stopnjuje, Hermina je bila pred odhodom celo prepričana, da bo med njima kmalu zelo zavrelo, saj sta pred kamerami sicer še vljudni druga do druge, ako kamere ugasnejo, zavlada povsem drugo vzdušje.

Vseeno pa se ta tekmovalnost zaenkrat kaže bolj v zbadljivkah, ki jih na trgatvi ni manjkalo. Vsi skupaj so s svojo simpatično razigranostjo poskrbeli za nepozabne prizore in sočne komentarje. Milan je uspel med delom preučiti njihove zadnjice, saj kot rad poudari, vneto opazuje in zbira podatke. Nekatere so ga očarale bolj, druge manj. "Irena ima rit da stoj in glej. Ema ima mogoče malo preveliko za moj okus, a bi se tudi tam potrudil, če bi bilo treba," je podal svojo strokovno oceno.