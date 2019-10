Deset kraljev in kraljic podeželskih ljubezenskih zgodb smo že spoznali, ustvarjalci oddaje Ljubezen po domače pa so v polnem zagonu in že pridno pripravljajo četrto sezono, ki se kmalu vrača na televizijske zaslone. Simpatično voditeljico Tanjo Postružnik smo ujeli med pripravami na novo sezono, za katero obljublja veliko zabave in seveda ljubezni.