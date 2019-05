‘Kar se tiče pa poljubljanja, je kar padla name in me podrla’

Milan Tržan pojasnjuje, zakaj je v Ljubezni po domače igral dvojno igro. Priznal je, da je v oddaji nekaj zatajil, in prav to morda ponuja odgovore na vprašanje, zakaj je bil do nedavnega samski. Prihodnost v dvoje se mu namreč morda obeta z Ireno.

Ljubezenska iskanja na kmetiji v Zabukovju so se v minuli oddaji Ljubezen po domače končala s solzami in obtožbami. A bolj kot reakcija Eme Begulić na odločitev, da na romantično potovanje povabi Ireno, so Milana Tržanapresenetile njene besede, s katerimi pa se nikakor ne strinja. Milan: "Ko je rekla, da bom sam tudi ostal, da je krivda na moji strani. Jaz bi ji, če bi bilo to mogoče, dal posnetke vsake ženske, ki sem jo imel, pa naj en dan gleda, pa bo videla točno, ali so bile za mene ali ne."

Ne strinja se z Emo FOTO: POP TV

'Pustila me je s hčerko, ker ji ni bilo mar za svojega otroka' Milan pravi, da ženske izkoriščajo njegovo dobroto, niz slabih izkušenj pa se je začel pred leti, ko ga je zapustila partnerica, s katero je preživel dobri dve desetletji. V zvezi z materjo njegovih otrok nam je zaupal nekaj, česar ni niti ustvarjalcem oddaje Ljubezen po domače. Milan: "Jaz sem nekaj zatajil. Ni me samo varala, ona me je s 14 let staro punčko pustila, ker ji ni bilo mar za svojega otroka. Midva sva se veliko pogovarjala o tem, želel sem, da ostane, dokler otroci ne odrastejo, pa ni. To je bilo grozno jokanje, in če hčerki takrat ne bi stal ob strani, ne vem, kaj bi bilo z njo. Podpiral sem jo tudi finančno, od mame pa ni dobila niti centa. Tega še nisem nikomur povedal, ker mi je bilo pretežko govoriti o tem. Ampak, če me zdaj nosijo po zobeh zaradi tega, jim bom pa še to povedal, kaj je bilo takrat narobe."

Milan nam je zaupal nekaj, česar ni niti ustvarjalcem oddaje, saj mu je bilo takrat pretežko govoriti o tem. FOTO: POP TV

Zanimivo je, da ima tudi Ema za seboj podobno izkušnjo. Njen mož je njo in njeno hčerko, ko je bila ta v prvem razredu osnovne šole, zapustil zaradi Emine najboljše prijateljice. A podobne pretekle izkušnje, rane in bolečine niso bile dovolj, da bi njuno poznanstvo preraslo vsaj v prijateljstvo. Milan in Ema nimata več nobenih stikov. Milan: "Jaz sem že na začetku vedel, da ne bo nič. To ni bila prava ljubezen, to je bilo vse bolj na silo. Že na začetku snemanja mi je rekla nekaj takšnih besed, da sem že takrat začel premišljevati o tem. Povedala je: "Zdaj si ti samo moj, pa nobeni drugi te ne dam." Pa sva se prvič videla."

Milan: "To ni bila prava ljubezen, to je bilo vse bolj na silo." FOTO: POP TV

Ema je bila do njega zelo posesivna Podeželski junak brez oklevanja prizna, da je igral 'dvojno igro', zvestobo je obljubljal tako eni kot drugi izbranki. Toda zakaj Emi? Milan: "Jaz se velikokrat nisem želel z njo niti pogovarjati, niti nobene stvari, ampak je bilo vse na silo. Tudi če sem se pogovarjal s katero drugo izbranko, me je že klicala v sobo in mi govorila: “Zakaj se imaš toliko za pogovarjati z njo, mene pa daješ na stran?” Kar se tiče pa poljubljanja, je pa kar padla na mene in me kar podrla, in nisem imel druge izbire, ker takšna močna ženska, če se na tebe zvali, nimaš kaj z njo, kakor pa odigrati do konca."

Milan: "Nisem imel druge izbire." FOTO: POP TV

Zato se je vanj zasidral velik dvom. Milan: "Vseskozi sem imel v mislih, da če bi izbral njo, bi verjetno moral čez čas plesati tako kot bi ona igrala. To sem jaz takoj vedel." Zato se je odločil, da srečo poskusi z Ireno. Kako se bo razpletla njuna ljubezenska zgodba, pa bomo videli v nadaljevanju Ljubezni po domače.