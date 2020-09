Katarina odšla v Avstralijo, ni se videla v vlogi kuharice na Johnovi kmetiji

Katarina Sekelj je s svojim ljubezenskim pismom naredila zelo dober vtis na Franca Jarca . Junak podeželja, ki išče sorodno dušo v novi sezoni Ljubezni po domače , ni skrival, da so mu všeč svetlolaske, zato je bila njena fotografija samo še pika na i odločitvi, da jo povabi na hitri zmenek. Toda pričakovanja so bila eno, realnost pa se je izkazala za povsem drugačno. Katarina mu je povedala, da si ne predstavlja dela na kmetiji, ko jo je Franc vprašal, kako se znajde za štedilnikom, pa je izvedel, da se " veliko obrača po kuhinjah" , a kot notranja oblikovalka.

Morda bi kljub temu dobila vabilo na Frančevo kmetijo, toda Katarina ni čakala nanj. Še preden je obelodanil svojo odločitev, se je poslovila od njega in šla drugim obveznostim naproti. Trenutno je v avstralskem Melbournu in pravi, da je še kar nekaj časa ne bo v Evropo. Katarina: "Kot sem povedala ob svojem odhodu, sem takoj po snemanju odšla v tujino zaradi dela, razlog pa je bil delno tudi kratek pogovor s Francem, ki je pokazal svoje interese. Sebe nisem videla v vlogi kuharice oziroma dekle na kmetiji in še deklice za povrh. V tistem času so se v mojem zasebnem življenju začele dogajati stvari, ki jih nisem hotela zamuditi."

Torej je bila manj zagreta za Franca, kot pa so bile ostale snubke. Katarina: "Opazila sem zelo močna čustva ene od sokandidatk za Johnovo srce. Zdelo se mi je edino pravilno oditi." Zato bo, kot je že razkril napovednik , na Frančevi kmetiji precej pestro in tekmovalnosti ne bo manjkalo. In kateri snubki Katarina pripisuje največ možnosti, da osvoji srce junaka podeželja? Katarina: "Najbolj bi stavila na Esmeraldo ali pa Anamarijo."