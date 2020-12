Katarina si je premislila, njena vrata so za Janeza zaprta

Katarina Vivodinac ni vedela, da je zmenek, na katerega jo je v nedeljski oddaji Ljubezen po domače povabil Janez Marn , tudi njen zadnji. Junak podeželja se je namreč odločil, da se bo od nje poslovil. Glede na pretekle dogodke na njegovi kmetiji, ki so bili kot prizori iz prave romantične drame, so gledalci morda pričakovali, da bo tudi njuno slovo precej dramatično. Toda Katarina se je odzvala povsem umirjeno, njena zadržanost je izginila, celo pošalila se je in Janeza spravila v smeh. Poslovila sta se zelo toplo, z objemi in poljubi.

Janez je bil po slovesu videti zelo zadovoljen, veselil se je napovedi, da bodo vrata Katarininega doma vedno odprta zanj, in da jo lahko pokliče, če se mu ne bo izšlo z izbranko. A če je Katarina takrat še čutila, da njune zgodbe morda še ni konec, se je to po ogledu oddaj spremenilo. Katarina je bila povsem jasna: “Lahko povem, da Janez laže samemu sebi in meče pesek v oči sebi in drugim. Ne zaveda se, da se delajo norca iz njega. Od samega začetka je zagledan v Sabino. Ne maram takih moških, ki sami ne vedo, kaj bi radi. Moja vrata so zaprta za njega.”