Katera dama bo osvojila srce ljubljanskega Bonda?

Tudi 56-letna Bojana Kutin prihaja iz Ljubljane, po poklicu pa je poslovna sekretarka. Gledalci so jo spoznali kot komentatorko Sanjskega moškega. Odraščala je v Tolminu, po srednji šoli je prišla študirat v Ljubljano, ki je njeno sanjsko mesto. Je komunikativna in vedno se je rada družila, saj so ljudje zanjo kot neke vrste gorivo. Kot pravi, je tudi njo doletela največja sreča v življenju, ima odraslega sina, ki je njen največji zaklad. Njen zakon je po dveh desetletjih zaradi pomanjkanja želje 'po skupnem' usahnil. S tem se je zanjo začelo drugačno življenje, ki ga še vedno živi. Počne različne stvari, odvisno od počutja, želje, navdiha: bere, se sprehaja, kolesari, opazuje ljudi, zapleše, si kaj zapoje, gre v kino ali na koncert in še marsikaj.

Za prijavo v Ljubezen po domače se je odločila, ker bi rada sklenila kakšno novo prijateljstvo in ker je radovedna, kako je videti spoznavanje nekoga pred kamerami ter v družbi 'tekmic'. Odkar je samska, je šla večkrat na zmenek, vendar se ji nihče ni zdel pravi zanjo. Ali je pravi Mirko? Prav tako 56-letna Cecilia Shatz iz Hrušice pri Jesenicah je varnostnica. Že 15 let je samska, v tem času se je posvečala predvsem vzgoji otrok in delu, sedaj je napočil njen čas. V Ljubezni po domače je že sodelovala, takrat se je borila za srce Milana Podgornika. Za Mirka se je prijavila, ker je še vedno samska. Pravi, da je malo ovela rožica, pa bi potrebovala nekoga, da jo zaliva in crklja. Gospod vrtnar je več kot primeren za to, poleg tega tudi ona obožuje rožice in potovanja. Pravi, da mora moški imeti pospravljeno v glavi in biti mora socialno stabilen. Če bi se z Mirkom zaljubila, se je brez težav pripravljena preseliti.

Cecilia je imela dve zelo resni ljubezenski zvezi. Prepričana je, da sta razpadli, ker ne mara ljubosumja in posesivnosti. Kot Vodnarka ceni, da ima človek svoje prijatelje, svoje trenutke, svojo svobodo. Je iskrena, družabna in rada pomaga drugim, a je tudi odštekana' in po potrebi žura do onemoglosti. Cecilia je odlična kuharica, a zelo rada vidi, če tudi moški zna kuhati in jo razvaja z dobro hrano. Nikomur ne bi želela biti samo čistilka in kuharica. Je zelo romantična, rada ima majhna presenečenja. Najbolj romantična stvar zanjo je, da bi se v paru vozila s kočijo, nato pa s svojim dragim odšla nekam, kjer bi imela skriti kotiček za prijetne trenutke v dvoje. Tudi sama zna presenetiti moškega, ga kam peljati. Ni treba imeti milijonov, da je romantično, pravi. 66-letna Hermina Pirc iz Slovenske Bistrice je upokojenka. V mladosti je delala v administraciji, pred upokojitvijo pa je bila taksistka. Hermina je bila poročena enkrat, 24 let sta bila skupaj, rodila sta se jima dva otroka, ki sta danes že odrasla in imata svoji družini. V zakonu ni bila srečna, več kot dvajset let je potrebovala, da je doumela, kaj se dogaja. Na poti do samostojnosti je ni ustavilo prav nič, svojo srečo je našla v blokovskem stanovanju z atrijem, poleg tega se je ponovno zbližala z otrokoma.

Hermina je zadovoljna, da živi sama in nikoli ji ni dolgčas. Rada kolesari, pleše, hodi na izlete, gleda turške telenovele, posluša nemške šlagerje. Po ločitvi od moža ni imela nobene resne zveze. Ker se je začela spoštovati in ceniti, ve, kakšnega moškega si želi. Ta bi jo moral spoštovati, ceniti, se z njo pogovarjati in se kvalitetno starati. Ker je široko razgledana, ji ni do tega, da bi ji nekdo govoril samo o delu. Zdi se ji, da bi Mirko lahko bil krasen moški, kakršnega bi si želela ob sebi, zato se je prijavila zanj. 48-letna Nataša Masten iz Ankarana že vsa leta spremlja Ljubezen po domače, že dvakrat pa je v oddaji sodelovala tudi sama. Srečo je prvič iskala v peti sezoni pri Mitji Rusu, v katerega se je zaljubila na prvi pogled. Tudi on ji je sprva čustva vračal, nato pa se je vse skupaj zapletlo in oddaje nista zaključila kot par. Zaradi čustev do Mitje se Nataša dolgo časa ni mogla več zaljubiti. Verjela je, da se bo 'urok' razblinil, če se bo ponovno prijavila v oddajo. Izbrala je Jureta Struno in imela je prav. Jure ji je stopil v srce, tudi on se je zagledal vanjo, a se je ohladil, ko je izvedel, da je že bila v oddaji. Od takrat je imela samo eno ljubezensko zvezo, ki pa je razpadla, preden se je sploh dobro začela. Prijatelji so ji svetovali, naj končno poizkusi najti srečo s starejšim, zrelim, izkušenim moškim. In ker njeno srce očitno najbolj uspešno odpirajo junaki Ljubezni po domače, se je odločila, da se spet prijavi, tokrat za šarmantnega vrtnarja Mirka. Če se bo med njima rodila vzajemna ljubezen, bi se brez težav preselila k njemu, saj ima v Ljubljani veliko sorodnikov ter prijateljev.

