Katero dekle bo zapolnilo praznino v njegovem življenju?

Gledalcev Ljubezni po domače se je dotaknila zgodba 32-letnega Mihe Pevca iz Zreč. Mama ga je pustila samega z očetom, ko je bil star komaj 4 mesece. Ko je bil starejši, se ni spraševal, kakšni so bili razlogi za njen odhod, niti se o tem z očetom nista pogovarjala, saj tega ni želel. Ko je dopolnil 18 let, mu je bolezen vzela očeta, in ker ni imel starih staršev, bratov ali sester, je ostal sam. Na vprašanje, kako je bilo v najbolj temnih časih v njegovem življenju, odgovori z eno samo besedo: “Stresno.” Ob strani so mu takrat stali prijatelji, brez njih bi bilo nepredstavljivo težko. Se je pa takrat v njem prebudila želja, da bi poiskal svojo mamo, kar je tudi storil. Snidenja je bila vesela in od takrat ohranjata stike. Kot nam je zaupal, sta preteklost pustila za seboj in se raje pogovarjata o drugih stvareh.