Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji

Katica Šermek in Josip Antolić sta bila na romantičnem izletu videti zelo povezana. Deževali so poljubčki, nizala sta majhne romantične pozornosti in izbranka je izjavila, da je ljubezen v zraku. Katica prizna, da je takrat še imela določeno upanje: " Njegova kultura je bila tam blizu ničle, pa sem jaz mislila, da če mu bom rekla: 'Glej, treba se je malo umiriti, pa malo pogledati v svet, kaj se dogaja glede bontona, pa glede kulture.' Jaz sem upala, da ga bom nekako uspela spraviti na malo višjo raven ... Kar me je pri njem zelo motilo, je bilo to, da je trmast in pa ta kultura njegova je bila pod velikim vprašajem. " A je prišla do ugotovitve: " Moškega ne moreš spreminjati, prestari smo, tudi pri nas, ki smo stari 70, to absolutno ne gre. Še pri mlajših ne gre, kaj šele pri nas starejših. "

Upanje, da jima bo uspelo, je začelo umirati že med zadnjo večerjo. Ko je Katica Josipu omenila, da bi morala iti vsak na svoj dom in si dati malo prostora, ni bil videti najbolj navdušen. Katica: "On je to ves čas govoril. Ko sva imela te zmenke in pogovore, sem mu rekla: Glej, jaz moram domov, jaz imam doma otroke, stanovanje je treba prezračiti, treba je pobrisati prah.' On je bil prepričan, da bom jaz šla in potem ne bi več prišla nazaj. Tega mu nikakor nisem mogla dokazati." Spominja se tudi: "On je meni ves čas govoril, kar je mene motilo: 'Jaz sem svojega telesa gospodar.' Pa seveda, saj sem jaz tudi, saj so vsi gospodarji svojega telesa, logično, ampak on je to mislil nekako bolj v negativnem smislu, češ, kaj boš ti, to, kar rečem jaz, tako se bo to dogajalo. To danes ne gre, včasih je to bilo. Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji."

Josip je bil na snemanju finalne oddaje še vedno neomajen v svojem prepričanju. Kot je povedal: "Če ona vidi, da sem resen, bi šla." Omenil je tudi pokojnino, ki bi ostala Katici, če bi skrbela zanj, kar jo je malce ujezilo. Katica: "Midva sva se poznala vsega skupaj 10, 12 dni. Malo na Vranskem, malo pri njem in potem na ladji. Jaz imam svojo pokojnino in krpaš tu in tam, ampak moja je, jaz ne potrebujem njegove. Sicer pa, saj veste, nikoli ne veš, kdo bo šel prvi. Lahko bi šla jaz in bi moja pokojnina njemu ostala."

Katica je v finalni oddaji jasno povedala, da so njena vrata zanj zaprta. Zdaj je potrdila, da se po snemanju nista več slišala. Katica: "Ne, tam sva zaključila. Tam se je on tudi zelo odmaknil, bil je v družbi s kandidati, s katerimi so bili skupaj že na začetku. Čisto se je odmaknil od mene, tako da sem bila jaz z mojimi dekleti iz šova, on pa je šel po svoje." S konkurentkami iz šova se je namreč zelo ujela in se še danes srečujejo.