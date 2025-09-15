Katja Pernuš je izstopila iz bitke za srce Petra Benedika

Potem ko je Monika razkrila, da sta se s Petrom Benedikom poljubila, je iz bitke za njegovo srce izstopila Katja. Pablo Alejandro Gelb je tolažil Suzano, Katica pa je, potem ko je njen Josip Antolić na zmenek odpeljal Nado, tolažbo našla v košnji.

'Petrovi poljubi so sladki'

Monika je imela dan po prihodu Nine Radi mešane občutke: "Sploh nisem vedela, kako naj si zbistrim misli. Težko mi je bilo." Nini je iskreno povedala, da se je njeno spoznavanje s Petrom Benedikom začelo s toplim objemom in čustvi. Po tistem sta si izmenjala kontakte in sta bila ves čas na zvezi. Enkrat sta celo šla na pijačo in sta se poljubila. Junak ji je povedal, da pred kamerami tega ne bo deležna. Nini pa se je dozdevalo, da Peter Moniki ne namenja pozornosti, najsibo v prisotnosti ali odsotnosti kamer.

Katja se je poslovila, ker ni bilo iskric

Katja je isti dan Petra prosila za pogovor. Zanimalo jo je, kako vidi njun odnos, sama ga je namreč videla bolj kot prijatelja. Tudi sam je do nje gojil prijateljska čustva, vesel bi bil, če bi se družila tudi naprej. Katja je še povedala, da želi dati priložnost drugima kandidatkama, da se bolje spoznata s Petrom in poglobita odnos. Svojo zgodbo v Ljubezni po domače je zaključila, ker ni bilo iskric ne z njegove, ne z njene strani. Petru je bilo ob njenem slovesu težko in tudi Moniki in Nini je bilo žal, saj je Katja pustila zelo dober vtis.

Suzana se je počutila napadeno, Pablo jo je tolažil

Vesna ni imela prave energije, saj ni čutila kemije med njo in Pablom Alejandrom Gelbom. Poleg tega je dobila vtis, da je junak vodljiv, saj da sledi Suzani in naredi vse, kar mu reče. Tudi Sonja se je počutila odveč, iskric ni bilo ne z njegove, ne z njene strani. Opazila je, da se ji izogiba, ona pa ni ženska, ki bi lovila moške. Obema se je zdelo, da preveč časa preživlja s Suzano, slednja pa se je branila, češ da se sami umikata. Suzana se je počutila napadeno in je vse zaupala Pablu, njemu pa ni bilo všeč, ker jo dekleta spravljajo v slabo voljo.

Nada si je priborila zmenek z Josipom

Josip Antolić je svojim damam obljubil, da bo najbolj pridno pri pranju njegovega avtomobila peljal na zmenek. Joži je protestirala, češ da je prišla uživat, ne pa delat. Josip je tako pozorno opazoval preostalo trojico, na zmenek pa povabil Nado. Ko se je snubka pripravljala nanj, pa jo je Katica malce zaslišala. Zanimalo jo je, kakšne namene ima z Josipom in ali se vidi v njegovi hiši. Nada ji je odvrnila, da ga premalo pozna, da bi ji lahko odgovorila. Katica ji je nato odkrito povedala, da ji je junak zelo všeč, in da zato zbira informacije. Čutila je, da jo Josip daje na stran, saj da mu je všeč Nada, ona pa ji je predlagala, naj v tem primeru uporabi zlato karto. A Katica tega ni želela: "Sem rekla, da ne bom dekletom nagajala." Katica je med njunim zmenkom šla kosit, saj se je preveč obremenjevala s tem, kaj se med njima dogaja.

'Nada je številka 1'

Josip ni dolgo čakal, kar takoj ga je zanimalo, če bi Nada živela z njim. Snubka je povedala, da se poznata šele en dan. Nada: "Jaz potrebujem kar veliko časa, da lahko nekomu zaupam, ker sem bila že kdaj izigrana." Josip pa je nadaljeval, povedal ji je, da se mu zdi najbolj iskrena in pozitivna, njej pa se je junak zdel dobrovoljen in zanimiv. Ko jo je vprašal, kakšne možnosti ima pri njej, pa mu je odvrnila, da izbira on: "To bom morala jaz tebe vprašati." Josip je kasneje povedal: "Nada je številka ena." Ni pa videl naklonjenosti v njenih očeh.

Josip Antolić prav nič ne ovinkari. FOTO: POP TV icon-expand