Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Katja Pernuš je izstopila iz bitke za srce Petra Benedika

Velenje, 15. 09. 2025 22.05 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Potem ko je Monika razkrila, da sta se s Petrom Benedikom poljubila, je iz bitke za njegovo srce izstopila Katja. Pablo Alejandro Gelb je tolažil Suzano, Katica pa je, potem ko je njen Josip Antolić na zmenek odpeljal Nado, tolažbo našla v košnji.

'Petrovi poljubi so sladki'

Monika je imela dan po prihodu Nine Radi mešane občutke: "Sploh nisem vedela, kako naj si zbistrim misli. Težko mi je bilo." Nini je iskreno povedala, da se je njeno spoznavanje s Petrom Benedikom začelo s toplim objemom in čustvi. Po tistem sta si izmenjala kontakte in sta bila ves čas na zvezi. Enkrat sta celo šla na pijačo in sta se poljubila. Junak ji je povedal, da pred kamerami tega ne bo deležna. Nini pa se je dozdevalo, da Peter Moniki ne namenja pozornosti, najsibo v prisotnosti ali odsotnosti kamer.

Katja se je poslovila, ker ni bilo iskric

Katja je isti dan Petra prosila za pogovor. Zanimalo jo je, kako vidi njun odnos, sama ga je namreč videla bolj kot prijatelja. Tudi sam je do nje gojil prijateljska čustva, vesel bi bil, če bi se družila tudi naprej. Katja je še povedala, da želi dati priložnost drugima kandidatkama, da se bolje spoznata s Petrom in poglobita odnos. Svojo zgodbo v Ljubezni po domače je zaključila, ker ni bilo iskric ne z njegove, ne z njene strani. Petru je bilo ob njenem slovesu težko in tudi Moniki in Nini je bilo žal, saj je Katja pustila zelo dober vtis.

Suzana se je počutila napadeno, Pablo jo je tolažil

Vesna ni imela prave energije, saj ni čutila kemije med njo in Pablom Alejandrom Gelbom. Poleg tega je dobila vtis, da je junak vodljiv, saj da sledi Suzani in naredi vse, kar mu reče. Tudi Sonja se je počutila odveč, iskric ni bilo ne z njegove, ne z njene strani. Opazila je, da se ji izogiba, ona pa ni ženska, ki bi lovila moške. Obema se je zdelo, da preveč časa preživlja s Suzano, slednja pa se je branila, češ da se sami umikata. Suzana se je počutila napadeno in je vse zaupala Pablu, njemu pa ni bilo všeč, ker jo dekleta spravljajo v slabo voljo.

Nada si je priborila zmenek z Josipom

Josip Antolić je svojim damam obljubil, da bo najbolj pridno pri pranju njegovega avtomobila peljal na zmenek. Joži je protestirala, češ da je prišla uživat, ne pa delat. Josip je tako pozorno opazoval preostalo trojico, na zmenek pa povabil Nado. Ko se je snubka pripravljala nanj, pa jo je Katica malce zaslišala. Zanimalo jo je, kakšne namene ima z Josipom in ali se vidi v njegovi hiši. Nada ji je odvrnila, da ga premalo pozna, da bi ji lahko odgovorila. Katica ji je nato odkrito povedala, da ji je junak zelo všeč, in da zato zbira informacije. Čutila je, da jo Josip daje na stran, saj da mu je všeč Nada, ona pa ji je predlagala, naj v tem primeru uporabi zlato karto. A Katica tega ni želela: "Sem rekla, da ne bom dekletom nagajala." Katica je med njunim zmenkom šla kosit, saj se je preveč obremenjevala s tem, kaj se med njima dogaja.

'Nada je številka 1'

Josip ni dolgo čakal, kar takoj ga je zanimalo, če bi Nada živela z njim. Snubka je povedala, da se poznata šele en dan. Nada: "Jaz potrebujem kar veliko časa, da lahko nekomu zaupam, ker sem bila že kdaj izigrana." Josip pa je nadaljeval, povedal ji je, da se mu zdi najbolj iskrena in pozitivna, njej pa se je junak zdel dobrovoljen in zanimiv. Ko jo je vprašal, kakšne možnosti ima pri njej, pa mu je odvrnila, da izbira on: "To bom morala jaz tebe vprašati." Josip je kasneje povedal: "Nada je številka ena." Ni pa videl naklonjenosti v njenih očeh.

Josip Antolić prav nič ne ovinkari.
Josip Antolić prav nič ne ovinkari. FOTO: POP TV

Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 peter benedik katja
Naslednji članek

Nina bo osupla ob Monikinem priznanju

SORODNI ČLANKI

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Monika o komuniciranju z dušami in angeli: Moj dar ni nekaj strašljivega

Želel se je postarati z ljubeznijo svojega življenja, a usoda je hotela drugače

Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

Nina Radi s svojim prihodom zmešala ljubezenske štrene

Hermina o Mirku: Ko sem ga zagledala v živo, me je očaral

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256