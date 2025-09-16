Katja ni bila dolgo samska, našla je nekoga posebnega

Katja Pernuš je bila ob slovesu od Petra Benedika žalostna, hkrati pa pomirjena, ker je ravnala iskreno. Po odhodu se je posvetila svoji strasti, veterini, v svojem romantičnem življenju pa je odprla novo, lepo poglavje.

22-letna Katja Pernuš iz Podnarta se je med študijem veterine podala v Ljubezen po domače. Pritegnil jo je Peter Benedik, kavboj z veliko ljubeznijo do živali. Nenavsezadnje je izbrala svoj poklic prav zato, ker je tudi sama velika ljubiteljica živali. Poleg tega sta oba s Petrom Gorenjca in celo živita v sosednjih vaseh. Sama živi na družinski kmetiji s starši in z 20-letnim bratom. Tudi odraščala je v kmečkem okolju, pri babici, zatorej ji kmetovanje ni tuje. Opravila je celo izpit za traktor in nasploh bi lahko bila prava izbira za junaka, ki se ji je na prvi pogled zdel simpatičen. A ga je morala bolje spoznati, saj je karakter moškega zanjo najbolj pomemben.

Katja Pernuš in Peter Benedik na prvem zmenku FOTO: POP TV

Priložnost za spoznavanje je dobila z zlato karto, s katero je lahko na njegovo domovanje prišla dan prej. A je prva tudi odšla, ugotovila je namreč, da med njo in Petrom ni bilo iskric, drug drugega sta videla le kot prijatelja. Katja: "Res je, med nama se ni razvila tista prava kemija, ki bi bila temelj za nadaljevanje. Včasih se stvari preprosto ne zgodijo tako, kot si človek želi ali pričakuje, in mislim, da je prav, da sem bila iskrena do sebe in tudi do Petra." Na vprašanje, ali je po njenem mnenju temu botrovala 8-letna razlika v njunih letih, odgovori: "Menim, da leta sama po sebi niso odločilna. Bolj kot starost štejeta energija in življenjski slog. V tem primeru pa se nisva našla na tistem nivoju, kjer bi lahko gradila nekaj več." Petru je bilo ob njenem slovesu težko, žal je bilo tudi Moniki in Nini. Katja: "Ob slovesu je vedno prisotna določena mera žalosti, saj se zaključi neko poglavje. A hkrati sem bila pomirjena, ker sem sledila svojim občutkom in ravnala iskreno."

Monika je pred Katjinim slovesom razkrila, da sta se s Petrom dobila že pred prihodom na njegovo kmetijo. Na zmenku sta se tudi poljubila, nakar ga je zmedla Nina. Katja o ljubezenskem trikotniku v oddaji: "Vsak ima svojo pot in svoje izkušnje. Mislim, da je povsem naravno, da so se med ljudmi spletle različne povezave. Sama sem spoštovala vse vpletene in se trudila, da ne posegam v odnose, ki so se razvijali." Na vprašanje, ali bi bila za Petra bolj prava Monika ali Nina, pa doda: "Težko bi sodila, katera bi bila prava. To lahko oceni le Peter sam, saj on najbolje ve, kaj išče in kaj mu je v odnosu pomembno." Katjin načrt za prihodnost je bil doštudirati in se redno zaposliti v veterini, tako se bo še naprej srečevala s Petrom in njegovimi konji: "Veterina je moj poklic in strast, trenutno sem res usmerjena v svojo kariero. Vesela sem, da lahko delam tisto, kar me izpolnjuje. Kar se tiče Petrovih konjev – skrb zanje bo zagotovo ostala v njegovih rokah, jaz pa bom z veseljem pomagala, kadar bo potrebno strokovno znanje."

Srce simpatične veterinarke Katje Pernuš je že oddano. FOTO: POP TV