Kavč napovedi: Dobri ljubezenski obeti za tri pare

Prejšnjič sta romantično potovanje zaključila Mirko Kocjančič ter Nataša Masten in Mija Rovtar je bila med njuno romantično večerjo navdušena: " Resni pogovori tečejo. Imamo še tretjo ljubezen. " Na 'prvem mestu' sta vsekakor Dejan Ponikvar in Patricija Salobir . Alenka Brezovšek : " Rekel je, da se je vseeno imel lepo z njo, čeprav je bila poškodovana. Zdi se mi res kot prava ljubezen. " Patricija Harl : " Ko veš, veš. " Govora je bilo celo o zaroki in poroki, vsi pa so se veselili skupaj z zaljubljencema. Metuljčke so opazili tudi med Josipom Antolićem in Katico Šermek . Zdelo se jim je, da se je Josip ob Katici povsem spremenil, le Jure Struna je dvomil, da bo tako tudi ostalo.

Komentatorjem se prav poseben par zdita Dušan Petrič in Manuela Fittkau . Alenka: " Dule zna narediti Manuelo simpatično, ona pa njega nasmeji, tako da sta popoln par. " O ljubezni žal ni bilo govora in strinjali so se, da enaka usoda čaka Pabla Alejandra Gelba in Majo Vozlič . Alenka: " Preveč razmišljata. Razglabljata, kot da bi šlo za neko poslovno pogodbo. Tako da mislim, da bosta šla vsak na svoj konec. "

Za presenečenje sezone je poskrbel Branko Cvek, ki je po mnenju večine prvič pokazal, da je kavalir. Mojca Šumnik: "To smo pa res prvič videli, da se tako trudi." Resda je v Sonji Hojnik prebudil veselje do življenja, ni pa prižgal ljubezenskih iskric. Tudi Petru Benediku in Nini Radi so napovedali izključno prijateljstvo. Alenka: "Ona ne bi smela iti z njim na Oktoberfest, če ni čutila čisto nič do njega. To je verjetno vedela že prej, da ne bo mogla začutiti nič do njega. Nekako ni pošteno, ampak se zdi, da je to karma za Petra, ki je isto naredil Moniki."

