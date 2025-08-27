Kdo bo letos 'kavč komentator' Ljubezni po domače?

Ob vsaki sezoni priljubljenega ljubezenskega šova Ljubezen po domače, smo se že kar navadili, da lahko spremljamo tudi naše 'kavč komentatorje' oddaje Ljubezen po domače: na kavču. Kdo nas bo zabaval s svojimi komentarji najnovejše, sedme sezone Ljubezni po domače?

Ljubezen po domače: na kavču se na POP TV vrača 1. septembra ob 21:15 uri.

Alenka Brezovšek, Milan Stojnić in David Sepe

Alenka Brezovšek – prevajalka angleščine, je prava veteranka "kavča" in ena tistih oseb, s katerimi je preprosto sodelovati. Ne jemlje se preveč resno, ima odličen smisel za humor in dobro razume, kako televizija deluje. Je izjemno sproščena, kar se odraža tudi na zaslonu. Njena naravna lahkotnost, skorajda najstniška, ter pripravljenost, da se pošali na svoj račun, jo naredita gledljivo in pristno. Njena največja prednost? Nikoli se ne obremenjuje s tem, kaj si bodo drugi mislili. Če jo kdo iz oddaje razjezi, je njen način pritoževanja vedno zabaven in igriv – nikoli frustriran ali zloben.

Alenka Brezovšek, Milan Stojnić in David Sepe

Milan Stojnić – zaposlen na železniški postaji, univerzitetno izobražen. Inteligenten, karizmatičen in hiter v razmišljanju, z odlično dikcijo in igrivim jezikom – kot ustvarjen za televizijo. Med snemanjem 6. sezone Ljubezen po domače je osvojil kar 5–6 žensk, ki sploh niso bile tam zanj. Njegov šarm ne pozna starostnih meja – koketiral je tako z 19-letnicami kot s 70-letnicami. Alenka je ob njegovih pojavitvah imela najbolj intenzivne reakcije – razvila sta razmerje ljubezen-sovraštvo. Skupaj obetata iskriv in simpatičen moško-ženski flert, ki bo gledalcem v užitek. Davida Sepeta smo v spoznali v šesti sezoni šova Ljubezen po domače, kjer se je boril za srce Mije Rovtar. David prihaja iz Brezovice pri Ljubljani in je ob ogledu Mijine predstavitve začutil, da je ona tista, ki jo išče. Takrat je povedal: "Prava ženska, popolnoma naravna, prizemljena." Po končani sezoni, kjer sicer ni osvojil Mijinega srca, je povedal, da so ga ljudje na ulici kar prepoznavali in ustavljali. David, ki smo si ga zapomnili po njegovi mehki osebnosti, ima zelo strogo delo, zaposlen je namreč kot medobčinski redar na Vrhniki.

Mija Rovtar in Mojca Šumnik

Mija Rovtar – najbolj simpatična "kmetica", kar jih je bila kdaj v šovu. Kot vdova je v oddaji našla ljubezen s sosedom Lovrom, a sta se kasneje razšla in ostala prijatelja. Lovro ji še danes pomaga pri hiši in skrbi za njeno 95-letno mamo z demenco. Mija je karizmatična, polna življenja in iskrena. Ima izjemno sposobnost, da svojo neposrednost in humor posreduje na razorožujoč način. Ima dar za pripovedovanje in zna ljudi ter situacije analizirati na zabaven način.

Mija Rovtar in Mojca Šumnik

Mojca Šumnik – na prvi pogled uglajena, inteligentna in premožna ženska, na drugi pa popolna norčavka, polna presenečenj. Brez sramu in zavor, tudi pred kamerami. Zaradi svojega videza in prisrčnega narečja (govori po koroško) ne deluje vulgarno, temveč pristno in simpatično. Rada se smeji, brez strahu pred javnostjo. Skupaj z Mijo tvorita izvrsten par – zabavni, tekmovalni, pripravljeni prestopiti mejo. Mija je priznala, da ji je Mirko (cvetličar) zelo všeč, Mojci pa naj bi bil simpatičen Slavko – zato je ideja, da vsaka "slini" nad svojim favoritom.

Jure Struna, Patricija Harl in Sara Feher

Jure Struna – zanimiv, hiter v glavi, malce vzvišen in prepričan o svoji intelektualni premoči. Zgovoren, analitičen, neposreden – tudi, če kdo zaradi tega trpi. Zelo dobro ve, kaj hoče. Njegova šibka točka so lepe mlade ženske – med snemanjem je bil najbolj navdušen nad Saro, a zaradi razlike v letih raje izbral Patricijo. Srce je zlomil Nataši, ki ga je pozneje na "kavču" javno kritizirala – zdaj ima priložnost, da vrne udarec.

Patricija Harl, Sara Feher in Jure Struna