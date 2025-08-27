Kdo bo letos 'kavč komentator' Ljubezni po domače?

Alenka Brezovšek, Milan Stojnić in David Sepe
Alenka Brezovšek – prevajalka angleščine, je prava veteranka "kavča" in ena tistih oseb, s katerimi je preprosto sodelovati. Ne jemlje se preveč resno, ima odličen smisel za humor in dobro razume, kako televizija deluje. Je izjemno sproščena, kar se odraža tudi na zaslonu. Njena naravna lahkotnost, skorajda najstniška, ter pripravljenost, da se pošali na svoj račun, jo naredita gledljivo in pristno. Njena največja prednost? Nikoli se ne obremenjuje s tem, kaj si bodo drugi mislili. Če jo kdo iz oddaje razjezi, je njen način pritoževanja vedno zabaven in igriv – nikoli frustriran ali zloben.
Milan Stojnić – zaposlen na železniški postaji, univerzitetno izobražen. Inteligenten, karizmatičen in hiter v razmišljanju, z odlično dikcijo in igrivim jezikom – kot ustvarjen za televizijo. Med snemanjem 6. sezone Ljubezen po domače je osvojil kar 5–6 žensk, ki sploh niso bile tam zanj. Njegov šarm ne pozna starostnih meja – koketiral je tako z 19-letnicami kot s 70-letnicami. Alenka je ob njegovih pojavitvah imela najbolj intenzivne reakcije – razvila sta razmerje ljubezen-sovraštvo. Skupaj obetata iskriv in simpatičen moško-ženski flert, ki bo gledalcem v užitek.
Davida Sepeta smo v spoznali v šesti sezoni šova Ljubezen po domače, kjer se je boril za srce Mije Rovtar. David prihaja iz Brezovice pri Ljubljani in je ob ogledu Mijine predstavitve začutil, da je ona tista, ki jo išče. Takrat je povedal: "Prava ženska, popolnoma naravna, prizemljena." Po končani sezoni, kjer sicer ni osvojil Mijinega srca, je povedal, da so ga ljudje na ulici kar prepoznavali in ustavljali. David, ki smo si ga zapomnili po njegovi mehki osebnosti, ima zelo strogo delo, zaposlen je namreč kot medobčinski redar na Vrhniki.
Mija Rovtar in Mojca Šumnik
Mija Rovtar – najbolj simpatična "kmetica", kar jih je bila kdaj v šovu. Kot vdova je v oddaji našla ljubezen s sosedom Lovrom, a sta se kasneje razšla in ostala prijatelja. Lovro ji še danes pomaga pri hiši in skrbi za njeno 95-letno mamo z demenco. Mija je karizmatična, polna življenja in iskrena. Ima izjemno sposobnost, da svojo neposrednost in humor posreduje na razorožujoč način. Ima dar za pripovedovanje in zna ljudi ter situacije analizirati na zabaven način.
Mojca Šumnik – na prvi pogled uglajena, inteligentna in premožna ženska, na drugi pa popolna norčavka, polna presenečenj. Brez sramu in zavor, tudi pred kamerami. Zaradi svojega videza in prisrčnega narečja (govori po koroško) ne deluje vulgarno, temveč pristno in simpatično. Rada se smeji, brez strahu pred javnostjo. Skupaj z Mijo tvorita izvrsten par – zabavni, tekmovalni, pripravljeni prestopiti mejo. Mija je priznala, da ji je Mirko (cvetličar) zelo všeč, Mojci pa naj bi bil simpatičen Slavko – zato je ideja, da vsaka "slini" nad svojim favoritom.
Jure Struna, Patricija Harl in Sara Feher
Jure Struna – zanimiv, hiter v glavi, malce vzvišen in prepričan o svoji intelektualni premoči. Zgovoren, analitičen, neposreden – tudi, če kdo zaradi tega trpi. Zelo dobro ve, kaj hoče. Njegova šibka točka so lepe mlade ženske – med snemanjem je bil najbolj navdušen nad Saro, a zaradi razlike v letih raje izbral Patricijo. Srce je zlomil Nataši, ki ga je pozneje na "kavču" javno kritizirala – zdaj ima priložnost, da vrne udarec.
Patricija Harl – pametna, včasih malo naporna zaradi pretirane analize. Nosila je čustveno breme zaradi alkoholizma očeta, kar jo je naučilo postavljati obrambne zidove. Ima trenutke, ko deluje nesramna, a v osnovi ostaja dobra oseba. Po šovu je zgradila močno prijateljstvo s Saro, ki se je celo preselila k njej v Ljubljano.
Sara Feher – simpatična, razigrana, mladostna. Ni preveč bistra, a neumna pa tudi ne. Zabava ji je pomembna, rada se igra in norčuje, kar bo blagodejna protiutež Patriciji in Juretu, ki delujeta bolj zadržano in snobovsko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.