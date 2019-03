Kdo so gospodje, ki se bodo borili za Darjino ljubezen?

Darja Tomažin, marljiva ženska vesele narave, si želi pridnega in delavnega moškega, s katerim bi se razumela in kdaj skupaj tudi kaj zapela. Bo kateri izmed njenih snubcev v njej videl nežno žensko, ki se skriva za trdoživim površjem, in osvojil njeno srce?

Darja si želi delavnega moškega, ki pa zna biti tudi romantik. FOTO: POP TV

Darja Tomažin je močna ženska, ki sama skrbi za kmetijo, a je po srcu zelo nežna in ima rada romantiko. Ne potrebuje veliko, dovolj je že romantičen večer ob svečki, kozarček penine ali samo iskrena pohvala. Išče veselega, pridnega in gospodarnega moškega, v zvezi pa najbolj ceni poštenost in iskren pogovor. Kdo so junaki podeželja, ki se borijo za njeno srce? ARNE GORJANEC (62 let, Ljubljana) Arne je vegetarijanec, rocker in svetovni popotnik – prepotoval je že okoli 170 držav, zanima pa ga tudi svet filma. Pozna srčno bolečino, iz zveze z nekdanjo ženo ima sina, zdaj pa išče iskreno osebo, ki je poštena, vztrajna in svetovljanska, pomembna pa mu je tudi spolnost. Pravi, da je za ženske zanimiv, ker zna lepo govoriti, a ne nakladati. Tudi delo na kmetiji mu ni tuje, ima velik vrt in polno sadnih dreves.

Arne Gorjanec FOTO: POP TV

BRANKO CVEK (65 let, Ljubljana) Branku v življenju največ pomeni umirjenost in ljubezen, pri partnerici pa mu je zelo pomembno to, da je družabna. Njegova sanjska ženska je strpna in družabna, v zvezi pa so mu najpomembnejši enakopravnost, spoštovanje, razumevanje ter to, da imata partnerja skupne cilje. Prosti čas si popestri s športnimi aktivnostmi, rad se odpravi na izlet, sprehod, na kolo, rad smuča in igra tenis. Njegova najljubša žival je kanarček, najljubša glasba pa rock. Prijatelji bi ga opisali kot dobrega in družabnega.

Branko Cvek FOTO: POP TV

MARKO POSAVEC (49 let, Ljubljana) Marko pri partnerici išče zaupanje, trdno prijateljstvo, zvestobo in skupne cilje. Njegova sanjska ženska je srčna, duhovno bogata, zaupljiva in tudi prijetnega videza – a najpomembnejše je srce. Življenje na kmetiji, ki ga privlači zaradi uživanja v lepotah narave, je zanj nov izziv, čeprav obvlada kmečka opravila. V preteklosti ni izkusil večje srčne bolečine, saj se vedno trudi vzajemno in sporazumno reševati vse spore. Rad kolesari, plava, hodi v hribe in se druži s prijatelji. Ti bi ga opisali kot odkritosrčnega, vrednega zaupanja in zabavnega, sam pa zase pravi, da je "medvedek po duši in srcu".

Marko Posavec FOTO: POP TV

METOD FAJFAR (57 let, Cerklje na Gorenjskem) Metodu je v ljubezni pomembna obojestranska kemija ter da je izbranka "prijetna očem in ušesom". Življenje na kmetiji je zanj vrnitev h koreninam prednikov, najraje pa ima konje. Je zelo aktiven, rad kolesari in hodi v hribe, ukvarja pa se tudi z balonarstvom, padalstvom, jadranjem in smučanjem. Rad bi odpotoval okoli sveta. Kako bi ga opisali prijatelji? "Kot zabavljača," pravi.

Metod Fajfar FOTO: POP TV

NEJC ŠIMIC (31 let, Škofja Loka) Nejc se zaveda, da je v življenju zelo pomembno najti čas za zabavo, zato mu je tudi v ljubezni najbolj pomembno skupno zabavno življenje – in zaupanje. Njegova sanjska ženska mora imeti sanjske oči in znati delati ter pomagati možu, še pomembneje pa je, da ji zaupa in da se z njo lahko vedno pogovori, če je kaj narobe. Kako pa si predstavlja življenje na kmetiji? "Malo delovno in malo zabavno. Po vsakem delu paše pivo," pravi. Prijatelji bi ga opisali kot veselega, nasmejanega, včasih pa tudi nagajivega, pravi. Prosti čas preživlja zelo "na izi": hodi na kavice, občasno pa se odpravi tudi na kakšen sprehod ali v hribe.

Nejc Šimic FOTO: POP TV

VLADO VAVPOTIČ (50 let, Maribor) Vlada privlači Darjina poštenost in odločnost, ker je tudi sam takšen. V ljubezni išče sproščenost, komunikacijo in obojestransko sodelovanje. Obvlada vsa kmečka opravila. V preteklosti je že bil prizadet v ljubezni, a je to "prebolel z dvignjeno glavo – življenje gre naprej". Prijatelji bi ga opisali kot dobrega, marljivega in vestnega, sam pa zase pravi, da je družaben in vedno dobre volje.

Vlado Vavpotič FOTO: POP TV