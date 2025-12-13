Svetli način
Ljubezen po domače

Kje je ljubezen dobila krila in kje ne?

Velenje, 13. 12. 2025 15.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Su.S.
Pred nami je zadnje dejanje sedmerice junakov sedme sezone Ljubezni po domače. Tanja Postružnik Koren bo preverila, ali iskrice ljubezni kje še vedno gorijo ali samo tlijo.

Tanja Postružnik Koren bo gledalce Ljubezni po domače nocoj pozdravila v finalni oddaji sedme sezone. Junaki in njihovi izbranci se bodo še zadnjič srečali in strnili svoje vtise. Tanja: "Danes bomo izvedeli, kje je ljubezen dobila krila in kje ne." Pridružili se ji bodo Dejan Ponikvar in Patricija Salobir, ki sta bila na romantičnem potovanju najbolj zaljubljena. Patricija: "Pričakuj nepričakovano in točno to se je zgodilo." Zaljubljena sta bili videti še dva para, Josip Antolić in Katica Šermek ter Mirko Kocjančič in Nataša Masten.

Prihaja tudi četvorček, ki je poskrbel za pestro dogajanje letošnje sedme sezone. Sestavljajo ga Dušan Petrič in Manuela Fittkau ter Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič. Dušan: "Imamo mehiško nadaljevanko, recimo temu." Ali se je kje rodila ljubezen in ali sta Sonja Hojnik in Branko Cvek po veselem in nasmejanem izletu postala par? Negativen odgovor na taisto vprašanje glede nje in Petra Benedika pa je že podala Nina Radi. Nocoj se jima bo na snemanju pridružila tudi Monika Svetlin.

Ne zamudite finalne oddaje Ljubezen po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Kaj nas čaka v finalu pravljične sedme sezone Ljubezen po domače?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
13. 12. 2025 17.21
+1
Odstranite svaljkače po šovih!
ODGOVORI
1 0
