Ko je videla posnetek, je ostala odprtih ust

Andreja Brili s Senovega, ki se je v Ljubezni po domače potegovala za srce Gašperja Hafnerja, bi se skorajda poslovila že po hitrih zmenkih, a ji je svoje mesto na presenečenje gledalcev takrat odstopila Vildiana Keranović. Po neprijetnem zapletu je prva prišla na Gašperjevo kmetijo, podeželski junak pa se ji je oddolžil z zmenkom, na katerem smo videli nekaj nežnosti in poljubov, ki so obetali. Potem pa je na Hafnerjevo kmetijo prišla Vildiana, sicer z namenom, da spozna Jako, a si je hitro premislila in je sedaj znova v bitki za srce njegovega brata. In ker se je Vildiana vrnila, je Andreja morala oditi. Gašper se je namreč moral posloviti od ene svoje izbranke in odločil se je prav zanjo, Vildiano pa je obdržal. Andreja je bila videti zelo razočarana, a nam je zagotovila, da v resnici ni bilo tako. Andreja: "Nisem bila razočarana. Mogoče je bilo samo tako videti."

Gašperjeve izbranke so takrat izjavile, da niso presenečene, saj so menile, da mu ni pustila dihati. Enako je izjavil tudi Gašper sam. Andreja odgovarja: "Mogoče so dobile tak občutek, mogoče so si kakšno dejanje drugače predstavljale oziroma razlagale, kot pa je dejansko bilo. Ne bi rekla, da sem ga dušila. Družili smo se vsi ali pa sva šla kam sama z Gašperjem. Kakor si je kdo razlagal. Mogoče je pa katera pred vsemi to izjavila in potem nastane iz muhe slon. Jaz si tega sploh ne jemljem k srcu. Že takrat si tega nisem jemala k srcu, zdaj si pa še manj."

So jo pa zmotile Vildianine besede ob njenem odhodu. Ljubezenska povratnica ji je kar naravnost povedala, da ji gre na živce in da je zelo vesela, da odhaja. Andreja: "To je bilo tik preden sem šla in mislim, da smo takat vse debelo pogledale. Vsi, ki smo bili tam, smo debelo pogledali. Takrat je pokazala svoj obraz, ker če nekoga, ki odhaja iz tvojega življenja, spoštuješ vsaj kot sočloveka, tega ne narediš. Jaz se držim pravila, da se dobro z dobrim vrača, in nisem grdo govorila o nobeni punci, ker vem, da bi se enkrat bumerang vrnil."

Še bolj pa je bila šokirana, ko se je Vildiana kar s škarjami lotila zapestnice, ki jo je poklonila Gašperju. Andreja: "To je bil pa šok za vse, tako za Gašperja, ko je nastavil roko, kot tudi za gledalce, za katere je bil to po mojem mnenju to še večji šok. Jaz sem dobesedno ostala odprtih ust, ko sem videla ta posnetek. To se mi je zdelo pod nivojem, ker je bila to stvar med nama z Gašperjem, ona pa se me je hotela znebiti, ker sem ji predstavljala konkurenco. Mogoče se je pa bala, da bi prišla nazaj, da bi me poklical nazaj."

Zanimalo nas je še, kaj se pri nej trenutno dogaja na ljubezenskem področju in ali je zaradi sodelovanja v šovu Ljubezen po domače prejela kaj več sporočil in ponudb. Andreja: "Teh gotovo ne manjka. Kdor želi vedeti, kakšen je moj status, ga ve. Če kdo želi vedeti, me bo vprašal, ne mislim pa o tem javno razglabljati. Ko so pa na sporedu oddaje, se pa telefonu dobesedno meša."

