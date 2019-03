Ko so kamere ugasnile, sta se skregali

Irena Drozg odgovarja na očitke Eme Begulić o nedelu in domnevnem žaljivem odnosu do preostalih izbrank Milana Tržana. Zaradi izrečenih besed je po snemanju med njima zavrelo.

Rasema Begulić je v sobotni oddaji Ljubezen po domače povedala kar nekaj krepkih na račun Irene Drozg. Še posebej jo je zmotilo, da ni priskočila na pomoč, kar je večkrat omenila Milanu Tržanuv želji, da bi mu odprla oči. Irena v svojem slogu odgovarja na očitke: "Seveda, meni mravljice doma po hiši delajo, ker mi ni treba nič delati." Ker je zgodaj postala vdova in je že 21 let sama, ji v resnici ni preostalo drugega, še posebno ker ima dva otroka. S svojimi izjavami, da ji v življenju ni bilo treba nikoli delati in so namesto nje vse postorili drugi, je izzivala Emo, ki ji je tudi slepo verjela. Irena: "Seveda, če ljudje samo delajo, potem jaz ne bom. Zakaj bi delala, če so eni tako pridni in naredijo vse?"

Ema je izpostavila tudi, da naj bi bila Irena včasih neprijazna in žaljiva do drugih. Irena: "Ne morem pomagati, kaj naj ji govorim, da je suhica? Povem tisto, kar mislim, ampak ne povem na grd način, da bi koga užalila. In tudi nočem žaliti. Zakaj bi? Vsak ve, kakšen je. Jaz sem tudi naredila shujševalno kuro in izgubila 10 kilogramov, pa nisem zadovoljna, ker mi visi (smeh)."

Ema jo je med kuhanjem ajvarja kar naravnost zbodla z izjavo, češ da "samo noge razširite, pa uživate". Irena: "Saj sem povedala, da nisem preveč dobra v tem. Nisem pa obrazložila, zakaj. Ker raztegnem noge šele takrat, ko je vse v redu." In še doda: "Če nekdo kritizira, naj kritizira, to je njegov problem, ne moj." Razkrila nam je tudi, da sta z Emo razčiščevali, ko so kamere že ugasnile. Irena: "Enkrat sva se res skregali, potem pa sem ji povedala, da se ne govori tako, ko se razjezi. Saj zato je pa potem tako rekla pred kamerami. Povem vam po pravici, da popoldne nikoli ne ležim ali počivam." A ker so se prvi dan svojega obiska na Milanovi kmetiji malo poveselile, so morale iti počivat.

Irena še dodaja: "Je takšen tip, da naredi vse na silo in ne premisli. Pa saj ni hudoben človek, je v redu ženska. Ona bi si želela nekoga imeti. Kot mi vsi." Katera od štirih dam bo najuspešnejša pri osvajanju Milanovega srca, bomo videli v prihodnjih oddajah Ljubezni po domače.