Komaj je čakala, da se bo ljubila z Milanom

Ema je končno dočakala zmenek z Milanom Tržanom, na katerem ni manjkalo komplimentov, vročih izpovedi in poljubov. Vroče je bilo tudi na Gašperjevem zmenku z Vildiano, potem ko se je ta odločila, da se bo raje borila za njegovo srce, in ne za njegovega brata Jako.

Ko je Hermina svojim tekmicam poročala o dogajanju na zmenku z Milanom Tržanom, je Irena samozavestno ugotavljala, da ji konkurenco predstavljajo samo delovna Ema in njene kuharske mojstrovine. Irena se je šalila: "Še imava šanse." Nato pa je Vesna nasmejala z izjavo: "Moj sanjski moški naj bi živel na kmetiji, ampak da po duši ne bi bil 100-odstotni kmet. Mora biti šarmanten, mora biti interesanten." Kar Milan zanjo očitno ni. Irena ga je zagovarjala, češ da je že prvi dan povedal, da je kmet in da je preprost. Meni, da so takšni prav vsi moški.

Irena je branila Milana FOTO: POP TV

Tudi Vildiana je Gašperjevima izbrankama Karin in Patriciji poročala, kako je bilo na zmenku z Jako Hafnerjem. Zaupala jima je, da ni izpolnil njenih pričakovanj, kar ju je presenetilo, saj sta si ustvarili drugačno mnenje o njem. Ko jima je omenila, da sta bila kasneje sama z Gašperjem, se je vzdušje v hipu spremenilo. Karin je na vprašanje, ali v njej vidita konkurenco, odgovorila: "Naj se najdeta prava dva." Patricija pa je ocenila, da sta si Gašper in Vildiana karakterno preveč različna in da iz te moke ne bo kruha.

Ko sta Karin in Patricija izvedeli, da se bo Vildiana borila za Gašperjevo srce. FOTO: POP TV

Ema pa je končno dočakala zmenek z Milanom. Bila je optimistična in še posebej navdušena, ker ji podaril sivkine cvetove. Ema: "Jaz komaj čakam, da bova sama z Milanom, da se res ljubiva. Ker ko sem blizu njega, prav čutim tisto ljubezen, toplino. Res, res mi je všeč." Kar mu je tudi povedala, Milan pa je potrdil da išče žensko, s katero bo izkusil pravo ljubezen. Ema mu je povedala še, da ji je na njegovi kmetiji všeč prav vse, da je to zanjo raj. Tudi njena hčerka ji je svetovala, naj se prijavi, ker je Milan zelo dober človek. Milan je bil navdušen, ker je tako strastna: "Super punca si." Kasneje je povedal, da tiste prave kemije med njima ni, a da to morda ni najbolj pomembna stvar v življenju.

Karin in Patricija sta prišla o Vildianinih namerah, da se bo borila za Gašperja, poročat Andreji in Ani. Andreja se je tolažila, da so vseeno v prednosti, Ana pa, da Gašperju morda ne bo všeč, da leta s cveta na cvet. Napetost je naraščala. Andreja: "Kaj se bo zgodilo, ne vem. Jaz samo upam, da Gašper razmišlja s pravo glavo."

Andreja: "Jaz samo upam, da Gašper razmišlja s pravo glavo." FOTO: POP TV

Tudi Saška je bila zaradi Vildianinega prihoda vse bolj zaskrbljena. Tanji Postružnik Koren je zaupala, da jo skrbi: "Da bi izgubila tisto, kar imam rada". Zaveda se, da je odločitev Jakova: "Ne more človek nekaj na silo, pa si nekoga na silo vzeti in imeti." Povedala je, da konkurenco vidi v mlajših tekmicah, in da moti tudi njo samo, da je med njima takšna razlika v letih.

Saška se je izpovedala Tanji Postružnik Koren FOTO: POP TV

Kaja je opazila, da se je Jaka zaljubil v Saško in da je tudi Saška zagreta zanj. A junak podeželja je priznal da dvomi v iskrenost njenih čustev. Kaji se Saška zdi zelo v redu oseba, zato jima je dala svoj blagoslov, na koncu pa se je pošalila: "Zdaj hodiva? Zdaj lahko mamo pokličem?" Oba sta bruhnila v smeh, Jaka pa ima občutek, da bosta s Kajo postala zelo dobra prijatelja.

Jaka in Kaja sta dodobra razgibala trebušne mišice FOTO: POP TV

Milan Tržan je moral izločiti eno od svojih izbrank in Hermina je bila prepričana, da se bo poslovil od nje, saj je sama izrazila takšno željo. Ampak ga je prehitela Vesna, ki se je zahvalila za vso gostoljubnost in mu je iskreno povedala, da sta si preveč različna, da je sicer zelo v redu in pristen kmečki fant. Vesna: "Želim ti iz vsega srca, da najdeš pravo punco za življenje." Emo je to šokiralo in je kar zajokala, presenečena je bila tudi Irena. Vesna: "Milan ni za mene, ampak ni še vsega konec. Še vedno upam, da bom srečala človeka, ki mi bo pisan na kožo, ki me bo ljubil, ki me bo razumel." In je odšla.

Vesna je Milanu prijazno zaželela srečo v ljubezni FOTO: POP TV

Vildiana je spraševala Jakove izbranke, če so kaj živčne, ker bo moral Jaka eno izločiti. Ko je Saška povedala, da ima občutek, da bo to ona, je rekla: "Prosim te, Saška." Nato jim je povedala, da si lahko oddahnejo, ker gre nazaj k Gašperju. Kaja se je pošalila, da gre tudi ona k njemu. Anja pa je vprašala: "A je sploh kateri jasno, kaj se tukaj dogaja?" Vildiana pa je kar sama dala pobudo za zmenek z Gašperjem. Bil je sam in je zgrabila priložnost, kar mu je bilo všeč. Povedal je, da nima slabega mnenja o njej in je bil vesel zmenka "preko vrste''. Vildiana mu je povedala, da ji je Jaka zastavljal preveč divja vprašanja, Gašper pa ji je zaupal, da ga Andreja preveč duši. Gašper: "Malo preveč se me drži." Izvedeli smo, da se še ni odločil, katero bo peljal na romantični izlet. Vildiana mu je povedala, da je prišla popravit vtis in se opravičit, kar je storila z vročim poljubom.

