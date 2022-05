Komentatorji glasni ob Mojčinem napadu na Dragovo zadrgo

Komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču so se ob Mojčini akciji spremenili v glasne navijače. Toda Nataša Masten meni, da Drago Kosmač in njegova izbranka nista za skupaj. Irena Drozg pa pričakuje klic Nadinega kandidata Ibrahima.

‘Glej, kako žari!’ Alenka Brezovšek je bila prepričana, da se je med Juretom Struno in Patricijo ponoči nekaj zgodilo. Ne samo žar in rdeča lička, tudi njegove oči so po njenem mnenju pripovedovale o tem. Nataša Masten pa je imela občutek, da Patricija ni tako nedolžna, kot se želi prikazati. Nataša: “Če nekaj ne doseže, gre hitro naprej.” Opazila je tudi, da Patricija govori o adrenalinu, Jure pa o družini, kar po njenem mnenju ne gre skupaj. Zaključila je, da če bo ostal z njo, da bo zapravil dve, tri leta svojega življenja. Nataša: “Potem bo vedno težje dobil žensko, tako da ne vem, kaj on misli.”

icon-expand Branko Cvek je okupiral Mitjevo mesto. FOTO: POP TV

‘Ibrahim, kliči me.’ Branko Cvek, ki se je na kavču pridružil Mitju Rusu in Sonji Plešnar, je povedal, da je Ibrahim “malo lev”. Za opravila, torej. Alenka, Janez Rebernik in Doroteja Knehtl pa so ocenili, da je Nadinega kandidata “pokvaril in okoli obrnil” prav Branko. Irena Drozg se je veselila Nadine končne odločitve: “Mislim, da bo izbrala Ivana in Ibrahima meni pustila.” Nataša ga je ob tem pohvalila, češ da je zelo prijazen in pravi kavalir. Irena, ko je Nada na koncu res izbrala Ivana: “Ibrahim, kliči me.”

icon-expand Irena pričakuje Ibrahimov klic. FOTO: POP TV

‘Iz te moke ne bo kruha’ Vsi komentatorji so se vživeli v Mojčin napad na Dragovo zadrgo. Alenka: “Nič nam ni bilo jasno. Mogoče tudi ona že ni seksala kakih 30 let ali pa je samo Korošica.” Irena Drozg je bila šokirana: “Ker od nje tega res nisem pričakovala.” Pričakovala pa je, da bo Drago Mojco ustavil. Irena: “In me je tudi on presenetil, da je pustil, da mu odpenja hlače.” Janez je zastrigel z ušesi, ko je slišal, da so starejše ženske bolj za akcijo, Nataša pa je še ocenila: “Mojca je zelo simpatična oseba, Drago pa je preveč miren za njo. Žal, Mojca, jaz mislim, da iz te moke ne bo kruha.”

icon-expand Mojca je presenetila tudi Alenko. FOTO: POP TV