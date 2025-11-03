Svetli način
Ljubezen po domače

Komentatorji sprva navdušeni, na koncu povsem razočarani

Velenje, 03. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 54 minutami

Su.S.
Ne samo Sonja Hojnik, tudi komentatorji Ljubezni po domače na kavču so bili navdušeni nad prelepim zmenkom junakinje s Slavkom, njegovo pozornostjo in uvidevnostjo. Zato so bili osupli, ko je Sonja povedala, da sta lahko samo prijatelja.

Slavko je končno dočakal zmenek s Sonjo Hojnik, a še to na pobudo organizatorja Braneta. Priložnosti je bil vesel in jo je nameraval dodobra izkoristiti. Z junakinjo je želel obujati spomine na mladost, zato jo je s fičkom peljal na piknik. Sonja je bila navdušena, prav tako so bili navdušeni komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču. Milan Stojnić: "Jaz sem se stopil. Jaz sem ostal brez besed." Mija Rovtar je komentirala, da se kandidat obnaša super: "Zna Slavko z ženskami." Sara Feher: "Kako je pozoren, priden je, pozoren je, čakal je mirno. Kako je super karakter." Patricija Harl pa je dodala: "Nič kritiziranja, nič spraševanja o drugih, uživa v dejanskem času z njo."

Zato so bili povsem šokirani, ko je Sonja nagovorila Slavka, češ da je v fazi prebolevanja moževe smrti in da sta lahko samo prijatelja. Alenka Brezovšek jo je razumela: "To je nekaj najlepšega, pa še vedno se lahko zgodi ljubezen." Dodala je: "Zmenek med Sonjo in Slavkom je bil prelep. Res čudovito, dobila sem totalno kurjo kožo. Tako da ne vem, če je ona prav izbrala, da naj bo to prijateljstvo. Upam, da preraste v ljubezen." Sara: "Meni se je zdelo, da je Slavko idealen kandidat zanjo." Patricija pa se je spraševala: "Zakaj se je pa potem prijavila?" Jure Struna: "To je potem 'Prijateljstvo po domače'."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Favoritka Nada je zapustila Josipa, Sonja je izločila Silva

NIKI 2
03. 11. 2025 08.40
Kdaj bo konec te brezvezne komedije in kdaj se vrnejo botri
