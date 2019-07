Konec ljubezni: Gašper in Patricija sta se razšla

Postaven, zabaven Gašper Hafner in lepa, dobrosrčna Patricija Lovenjak sta sedla v srca gledalcev in v srci drug drugega. Ko se je med njima odvila ljubezenska kemija in ju združila, smo se veselili skupaj z njima. Razlog za še večje veselje sta nam dala njegov brat Jaka in Ana Podobnik , ki bosta po vsej verjetnosti že ta teden zibala . Gašper in Patricija bi tako postala stric in teta, morda bi dočakali tudi dvojno poroko. Toda slednje se z gotovostjo ne bo zgodilo, saj sta se razšla.

Gašper se je odločil spregovoriti o razlogih za konec njune zveze: "Hočem, da gre to ven, da se to izve. S preteklostjo moraš razčistiti, da greš lahko naprej." Razkril je, da je v njuni zgodbi bila tretja oseba. Gašper: "Pred oddajo sem spoznal eno punco in sem začutil, da bi med nama lahko nekaj bilo. Do konca snemanja sva bila v stikih, tudi zvečer, ko so šle punce spat, sva se midva slišala. In do zadnjega je obstajala misel, da bom odstopil in šel k njej."

A se je odločil, da bo snemanje izpeljal do konca, kar je povedal tudi svoji simpatiji. Gašper: "Vedel sem, da če bom to naredil, da jo bom izgubil. Ustrašil sem se, da sem prevelik ‘luftar’ zanjo, in sem se umaknil. Namesto, da bi si rekel, da grem, ker je vrhunska. Na nek način me je snemanje prevzelo in sem imel premalo razčiščeno pri sebi, da bi prišel do tega spoznanja. Ker sem se vsemu skupaj odrekel, sploh pa tisti punci. Nisem bil dovolj psihično močan."