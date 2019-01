Konec ljubezni: Miha zapustil Vesno

Miha in Vesna sta bila v zvezi slabi dve leti, načrtovala sta družino in poroko, Miha je že živel pri njej, potem pa kar na enkrat konec ... Miha je spakiral kovčke in brez pojasnila odšel, Vesna pa je novo leto preživela sama s starši.

Njuna ljubezen je traja eno leto in pol. FOTO: POP TV

Kot smo izvedeli iz virov blizuVesne, je ta tik pred novim letom spet postala samska. Miha jo je namreč zapustil. "Pri nama ni bilo nič narobe, kaj je pa njega prijelo, da je šel stran, pa ne vem," je za 24ur.com povedala Vesna Šošterič, priljubljena tekmovalka druge sezone šova Ljubezni po domače. Povedala je, da se je to zgodilo nekaj dni pred novim letom. "Samo šel je. Čez nekaj dni pa se je vrnil, češ da ima pri meni še neke obleke. Sem rekla, da kar naj jih vzame, da jih jaz tako ne morem nositi, ker je on tako velik," je povedala Vesna in dodala:"Ko sem mu rekla, naj mi pove razlog, zakaj je šel, sem vprašala, kdo ga je prepričal v to, da je šel. Je rekel, da se je za to sam odločil. In sem rekla: 'Sam se nisi mogel odločiti, ker me imaš preveč rad.' Ne vem, kaj je bilo. Nič ni komentiral."

Za Vesno je bil njegov odhod hud udarec. FOTO: POP TV

'Udarec je bil zelo hud' Priznala je, da jo je zelo prizadelo: "Udarec je bil zelo hud." Povedala je, da so Mihi v okolici Vetrnika iskali službo in da so se prav takrat, ko je dobil razgovor, začele težave. "Sem iskala službe povsod okoli nas, ko pa je končno dobil razgovor, je rekel, da ne bo šel." In tako se je njuna zveza končala. Miha je odšel nazaj domov. "Še doma smo se spraševali, kaj je bilo. Ata ga je imel rad, mama ga je imela rada. Mama me je ves čas spraševala, če ga res ne bo več nazaj, ata je rekel, naj ga pokličem," je opisala Vesna: "Kaj čem ga klicati, zakaj bi silila vanj."

Miha je spakiral kovčke in odšel. FOTO: POP TV