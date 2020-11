Damjan ne ovinkari: Sta prišli na kmetijo, ne na žur

Janez Rebernik bo nocoj v Ljubezni po domače nadaljeval s svojim osvajalskim pohodom. Lilijana bo že tretja snubka zapovrstjo, ki bo slišala njegove sladke besede: "Ti si meni res zelo všeč." A junak podeželja bo tokrat naletel na ljubezensko trdnjavo. Lilijana bo demonstrirala, kaj lahko od nje pričakuje moški, ki skače čez plot, in z nazorno demonstracijo prestrašila Janeza.

Potem ko sta Jevrosima in Monika ugotovili, da se je Damjan Šalamun ogrel za Janjo, nista vrgli osvajalskih mrež v koruzo. Da bi pritegnili njegovo pozornost, se bosta uredili za junaka podeželja. Toda izzivalni večerni obleki ne bosta naredili vtisa nanj, prav nasprotno. Damjan ju bo hitro postavil na realna tla: "Sta prišli na kmetijo, ne na žur." A prav Moniko bo kasneje peljal na zmenek, kjer se bo zgodilo nekaj nepričakovanega. Monika: "Tole zdaj je bil kar velik šok."

Franc Jarc in Anamarija pa bosta še naprej uživala na izletu. Anamarija bo vsa nasmejana ugotavljala: "John jih ima za ušesom več, kot sem pričakovala."Ko pa se bosta morala odpraviti domov, Francu ne bo več do smeha. Na njegovi kmetiji ga namreč čakata še dve snubki, ki ju je pustil sami. In zaveda se, da zaradi tega verjetno nista ravno dobre volje.