Kruta preteklost Joži Lesiček, pred nasilnim možem jo je morala varovati policija

To nedeljo je bila oddaja Ljubezen po domače zelo vroča, za kar je poskrbela Joži Lesiček , ki je svojega junaka Franca Jarca zasula s poljubi in ga spraševala o njegovem intimnem življenju. Videti je bilo, da ji je Franc strašno všeč, toda Joži nam je razkrila povsem drugačno sliko: " Saj niso bili pravi, to je bilo bolj tako, z zaprtimi usti. Jaz nisem šla v šov, da bi moškega iskala. Najbolj pomembno mi je bilo druženje in čisto po domače povedano hec, ker se rada hecam, rada kakšne traparije ven mečem. Že vse življenje sem taka, če se je le dalo, sem kaj obrnila na smeh."

Povedala je, da je Franc sicer zelo v redu človek, kar je potrdil tudi njegov nekdanji sodelavec, s katerim je nedolgo tega govorila na trgatvi, toda njene osvajalske poteze na zmenku so bile bolj taktične narave. Joži je namreč želela prekrižati načrte tekmici Anamariji Gorjup , ki se ji ne zdi iskrena. Joži: " Anamarija je že v Štanjelu norela za njim. Je začela že prvi dan letati za njim. Tako je letela kot petelin za kuro." Ko je prišla na Frančevo kmetijo, je začela dražiti Anamarijo, Franca pa je želela zmesti s poljubi in žgečkljivimi vprašanji.

Poljubi in žgečkljiva vprašanja so bili del taktike.

Njen mož, ki je že pokojen, je bil posesiven, pretepal jo je in varal. Joži: " Je bil tako ljubosumen, da še z ženskami nisem smela govoriti, tako da sem bila res zadržana tistih 13 let. Nisem upala nič, da je bil ljubi mir, ampak na koncu je bilo tako hudo, da ni bilo več vzdržno. Ljudje so mi govorili, da ima ljubice, ampak nisem verjela, ker sem mislila, da je imel samo mene, ker je bil tako ljubosumen. Ampak jih je imel. Potem je šlo že na nož in sva šla narazen. Nekaj časa me je policija varovala, potem pa se je vrnil v hrvaško Zagorje." Kasneje je imela, kot se je izrazila, koruznika, a ga je nagnala, ker je bil preveč len. Joži: " Tako da sem ostala sama, in sem se zarekla: Ne maram nikoli več nikogar. Pa tudi nisem bila nikoli preveč na seks ubrisana, če se je le dalo, sem se ga otepala. Že od 35. leta sem v menopavzi in od takrat nisem potrebovala tega."

Joži je odraščala v revni družini v okolici Trebnjega. Ko je bila stara komaj šest let, je ostala brez mame. Joži: " Oče je bil sam s tremi otroki in je bila grozna revščina." Njeni dnevi zato niso minili brez obilice dela, kar jo je spremljalo tudi kasneje v življenju. Joži: " Bila sem hud deloholik, pa tudi sama sem bila za preživljanje otroka, ker nisem prejemala preživnine za hčerko, in je bilo treba trdo delati, da sem zaslužila za obe. In sem delala in nikoli nisem pomislila, da bi imela moškega." Še posebej zaradi slabih izkušenj, ki jih je imela z njimi.

Morda si je kdo po ogledu nedeljske oddaje ustvaril drugačno mnenje, a je to sploh ne gane. Joži: "Šov je zato, da se nasmeješ. Jaz se s tem ne obremenjujem, ker vem, kdo sem, kaj sem. Nisem bila lahka ženska, sama vem, da sem poštena. Kar sem zaslužila, sem pošteno zaslužila. V šov sem šla pa namenoma, prav namenoma, ker nimam kaj početi doma." Na srečo pa je v resničnem svetu deležna samo pozitivnih komentarjev: "Moja sodelavka me je klicala pred pol ure: Si taka kot si v resnici, čisto vse v obraz poveš, resnična si, super si. V soboto sem šla v mesto, sem se komaj ljudi rešila od Drame do Trnovega, kjer stanujem, en dober kilometer poti. So me štirikrat ustavili: Gospa. Ljubezen po domače. Super ste! Pa zakaj so vas pobarvali? Pa vi niste 70 let stara. Nobene graje, vsak se smeje. Tudi jaz, ko sem se v nedeljo gledala, sem se tako smejala, da sem bila vsa solzna."

Toda to je bil šele začetek in Joži še ni pokazala vseh vragolij