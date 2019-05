Ksenija napadla tekmici: Včeraj sta cel dan ležali, jaz sem pa celo hišo pospravila

Boj za srce Mihe Božiča se vse bolj zaostruje, a več kot očitno je, da prepire neti mlada Ksenija Jan. 21-letnica se je povsem zagrela za podeželskega junaka in uporablja vsa sredstva, da bi ga osvojila. Poleg dela ga je že v prejšnji oddaji poskušala prepričati tudi z besedami, češ da je ona najbolj pridna, pa tudi lepša od Anice in Barbare. Mihu to ni bilo všeč, motila ga je predvsem njena vsiljivost, pa tudi strinjal se ni z njenimi trditvami.

Toda Ksenija ne misli odnehati. Prav nasprotno, v nocojšnji oddaji bo naredila korak dlje in bo kar naravnost napadla tekmici: "A mislita, da bo Mihu všeč, da bosta samo ležali, on bo pa sam delal? Vesta, on išče punco, ki bo delala, ne pa sedela in čakala." Očitno ni opazila, da njene konfrontacije Mihu niso všeč, in je nadaljevala: "Kaj Barbara, ti boš pa kar tiho?" Barbara: "Jaz se na provokacije ne odzovem." Ksenija pa ni mislila odnehati: "Včeraj sta cel dan ležali, jaz sem pa celo hišo pospravila ... Pa mislita, da vaju bo gledal tako? Spet tiho ostale. Povejta kaj."