Lea po koncu šova spoznala čudovitega moškega

Lea Bertoncelj pravi, da sta si z Juretom Novakom različna kot noč in dan, zato so se njune poti razšle. Kmalu zatem je spoznala moškega, ki jo neizmerno izpolnjuje in osrečuje.

Zaključek romance med Juretom Novakom in Leo Bertoncelj je zasenčilo napeto razčiščevanje med junakom podeželja in Patricijo Harl. Medtem ko sta si Lea in Jure pred snemanjem zadnje oddaje povedala že vse, sta imela s Patricijo, kot se je izrazil sam, še neporavnane račune. Lea: “Pri zadnjem srečanju je bila na trenutke tako slaba energija, da smo si morali vsi, vključno s Tanjo, vzeti 10 minut premora, da so se stvari malo umirile. Patricija in Jure se nista videla od tistega dne, ko je ona zapustila Juretovo kmetijo, in tudi v tem času je bilo nekaj slabe volje po telefonu zaradi takih in drugačnih stvari, in ko sta se videla po dolgem času, je enostavno počilo. Ampak punce smo bile bolj srečne, ko se je snemanje končalo. Se mi zdi, da je v zadnji oddaji to tudi vidno. No, poleg malo slabe volje, ampak nič zato. (smeh)”

icon-expand Lea Bertoncelj, Patricija Harl in še več rožic. FOTO: osebni arhiv

Patricija je odšla iz Juretovega življenja, Lea pa tudi ni ostala na njegovi kmetiji. Da se bo to zgodilo, je napovedal že njen oče. Sama je pojasnila, da nista za skupaj, saj da ima junak podeželja svoje muhe. Lea: “Oče je omenil, da mu je Jure sicer v redu, ampak je res začutil, da nisva kompatibilna. V mislih sem imela to, da ima vsak od naju čisto svoj karakter in res sva si različna kot noč in dan. Konec koncev pa se je treba spoznati, da vidiš, ali si ustrezaš ali ne. Tako pač je v življenju.”

icon-expand Z legendo šova, Brankom Cvekom. FOTO: osebni arhiv

Snemanje Ljubezni po domače ji bo ostalo v lepem spominu predvsem zato, ker je bilo, kot pravi, zabavno tako pred kamerami kot za njimi. Lea: “Teja je za kamerami ista oseba kot pred kamerami in lahko predvidevate, da smeha ni manjkalo, pa tudi od začetka, ko smo snemali prizore, npr. nabiranje jajc, košnja trave in drugo, to je bilo res zelo zabavno. Tudi Španija mi bo ostala v zelo lepem spominu. Hvaležna sem za vse, kar sem lahko lepega doživela in se naučila v tej oddaji.”

icon-expand Snemanje Ljubezni po domače bo ohranila v lepem spominu. FOTO: POP TV

Na vprašanje, ali namerava izkoristiti prepoznavnost, ki ji jo je prineslo sodelovanje v šovu, Lea odgovori: “Nisem oseba, ki bi se želela snemati in promovirati lepotne izdelke na internetu. Že nad tem, da sem se prijavila in šla pred kamere, so bili moji prijatelji res presenečeni. Če bi že želela izkoristiti to prepoznavnost, če lahko temu rečem tako, ter nekaj ustvariti na socialnih omrežjih, bi bilo to zagotovo nekaj v zvezi s kulinariko. Priprava jedi ter receptov. Moj glavni razlog, zaradi česar sem se prijavila, je bil ta, da se je življenje vseh nas med korono ustavilo, in iskreno sem si samo želela izkusiti nekaj zelo zanimivega in res je prišla priložnost za snemanje te oddaje.”

icon-expand Lea se navdušuje nad kulinariko. Morda pa jo bomo kdaj spremljali v MasterChefu Slovenija. FOTO: osebni arhiv

Za konec pa moramo razočarati vse, ki ste se že veselili, da je postavna rjavolaska spet samska. Lea: “Proti koncu leta so se stvari obrnile tako, da nisem več samska. Spontano sem spoznala čudovitega moškega in sem za to neizmerno hvaležna. Ko najdeš nekoga posebnega, enostavno čutiš in veš, da je to to. Pa saj vem, ljudje bodo komentirali, ampak veš kaj? Ker je moje srce polno in sem lahko 100-odstotno to, kar sem, in me neizmerno izpolnjuje in osrečuje. Seveda se zavedam, da ni vse v rožicah, še zdaleč ne, ampak če znaš iskreno komunicirati in iskreno imeti rad, potem je res vse lažje in lepše. Vsem bi želela tako ljubezen in upam, da jo najdejo.”