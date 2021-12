Profesor Alen v obdobju temeljitih življenjskih sprememb, a še vedno samski

Alen Kermac, lepi profesor iz Ljubezni po domače, je svojo pot v šovu zaključil kar sam. Ugotovil je namreč, da Metka Krajnc ni njegova sorodna duša, poleg tega je na njeno kmetijo prišel kasneje, v tem času pa so se že spletle vezi med njo in Denisom. Junakinja podeželja še ni sprejela svoje končne odločitve, pa tudi Alen še vedno išče svojo sanjsko žensko. Alen: “Moram priznati, da sem bil vedno zelo zahteven, kar se tiče žensk, verjetno zato, ker sem tak tudi do samega sebe … Občutek opredelitve ‘sanjske ženske’ sem imel predvsem v mladosti, z leti in izkušnjami pa so se temelji tega modela zelo spremenili in postali zelo abstraktni. Težko razložim, kajti gre za proces, ki poteka po več korakih. V prvi fazi spoznavanja me privlači fizičnost, telesna drža, občutek ‘odprtosti’, sproščenosti in prepričanosti vase, ki jih ženska izžareva. Iz tega razloga rad spoznavam ženske v živo, in če to pri neki ženski zaznam, jo grem spoznat brez vsakršnega zadržka. Sem zelo instinktiven na začetku, takoj zaznam, ali je prvi vtis varljiv ali ne. V ta namen se večkrat pošalim ali simpatično provociram. Vzvišenost ali kakšen drug simptom prevelikega ega me kar odbije. Obožujem reakcije, ki so simpatične, spodbujajo nadaljevanje komunikacije, predvsem, če imajo smisel za humor. Pri prvem vtisu mi je to bistveno, da si želim žensko nadalje spoznati. Naknadno nastopi korak spoznavanja in v tej fazi mi je pomembno, kako se ženska postavi, izkazuje spoštovanje do same sebe in drugih, da je olikana, odkrita in odprta do kateregakoli pogovora, je samozavestna, samostojna, komunikativna, da ima v življenju interese, zanimanja, ki morajo biti nekako usklajena z mojimi interesi in pogledi na življenje. V sebi mora imeti žensko nežnost in občutljivost, ki se prepleta z emotivno in racionalno inteligenco. Če ob tem občutim občutek za humor, sposobnost, da mi spodbudi fantazije, kaj bi rad z njo počel, seveda tudi seksualne - se opravičujem, ampak sem Škorpijon -, da mi da vedeti, kaj bi si želela, in meni prepusti možnost, da to izvedem, da jo razveselim. Evo, v tem primeru pozitivno ponorim in si želim vedno več, si želim nadaljevati spoznavanje, ki preide v mojo intimnost, v mojo globino duše, v svoj svet, ki je zelo raznolik - od znanosti do umetnosti, preko duhovnosti. Le v tej fazi ženska postane ‘sanjska’, ker si želim z njo preživeti svoj čas in se za to neprestano odločam. Skratka, zapleten proces, ki se zelo redko odvije v celoti, nekje se prej ali slej zatakne, nekaj zaškripa … Ampak verjamem, da bom prej ali slej spoznal osebo, s katero se bo celoten proces razvil do take mere, da bo želja ‘biti’ skupaj obojestranska.”