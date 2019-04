Lepotica, ki ji je Gašper dal košarico, že v objemu drugega

Na zmenku, ki sva ga imela z Gašperjem, smo res slišali njegovo izjavo, da je Patricija dobila veliko konkurenco, nakar pa mi je dal košarico in me izločil iz igre. Sama nisem bila presenečena, saj sem ves čas vedela, da zadnja izbira ne bom jaz, saj ni bilo iskrice med nama, zgolj prijateljstvo.

Med vama na prvem zmenku ni bilo kemije. Zakaj je ni bilo s tvoje strani, oziroma kaj te je zmotilo pri Gašperju?

Ni bilo čutiti kemije nasploh. Razlogov je več, nekaj sem jih že naštela Gašperju osebno …

Kakšen pa bi moral biti, da bi se mu prepustila?

Da bi se mu mogoče prepustila, bi moral biti splet okoliščin drugačen.

V igri za Gašperjevo srce sta ostali Ana in Patricija. Katera bi bila po tvojem mnenju bolj primerna zanj?

Mislim, da sta obe primerni zanj, zagotovo bo pa to pokazal čas. Ana je energična in nasmejana, Patricija pa mirnejša in delovna punca. Najverjetneje bi se razumel z obema.