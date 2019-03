Kup pisem za junake podeželja, a dva sta se morala posloviti

V prvi oddaji nove sezone Ljubezni po domače smo izvedeli, kateri štirje junaki podeželja so prejeli dovolj pisem snubcev in snubk, da bodo njihovo iskanje sorodnih duš lahko spremljali tudi gledalci. Dva sta se morala posloviti, štirje pa na odločitev o svoji usodi še čakajo. Padla bo jutri ob 20. uri na POP TV.

Voditeljica Tanja Postružnik Koren je gledalce pozdravila v že tretji sezoni težko pričakovane oddaje Ljubezen po domače. Spomnila je na ljubezenske niti, ki so se spletale med akterji prejšnjih dveh. V spominu vam je zagotovo ostala romantična zgodbaMirana Šinkovca in Marine Petrič, pa usodna ljubezen med Renatom Lužarjem in Tamaro Korošec ter prava televizijska ljubezenska drama med Vesno Šošterič in Miho Rebrnakom. V tretji sezoni se je predstavilo kar deset junakov in ena junakinja podeželja, gledalke in gledalci pa ste jih zasuli z ljubezenskimi pismi, zato bomo v tej sezoni spremljali kar sedem zgodb, ki se bodo spletale okoli sedmih osamljenih src. V nadaljevanju oddaje je Tanja razkrila, katerim junakom ste namenili največ pisem.

Prejeta pisma so Darji vlila upanje, da bo našla pravega FOTO: POP TV

Dame imajo prednost, zato je bila prva na vrsti Darja Tomažin. Ljubiteljica drobnih romantičnih pozornosti je upala, da ne bo razočarana in da so ji pisali pridni, pošteni moški, ki znajo živeti z močno žensko in jo tudi malce crkljati, oziroma nositi po rokah. Številna pisma, s katerimi jo je Tanja razveselila, so razkrila, da jo želi spoznati in osvojiti veliko moških, med njimi tudi 31-letni Nejc, ki je naredil vtis z vročim pismom. Darja bo med njimi izbrala šesterico, številna pisma pa so jo navdala s ponosom in ji vlila upanje, da bo našla pravega.

Zreški vitez Kristjan Gričnik je razkril, da mu je že predstavitvena oddaja prinesla določeno mero prepoznavnosti. Spraševal pa se je, ali je bilo katero dekle tako pogumno, da mu je napisalo pismo. Odgovor je bil pritrdilen, a pisem ni bilo dovolj, da bi njegovo zgodbo še naprej spremljali v oddaji. Morda pa je med pošiljateljicami dekle, ki bo prišlo v njegovo življenje in postalo pomemben del njegove prihodnosti.

Kristjan Gričnik je prejel nekaj pisem, a premalo, da bi njegovo zgodbo še spremljali v šovu FOTO: POP TV

V Papirnici sta Tanjo čakala kar dva junaka, zabavna brata Hafner. Ujeli smo pogovor o tem, da se bosta že dogovorila, če eden od njiju ne bo prejel dovolj pisem. Gašper, ki nas je v predstavitveni oddaji nasmejal z izjavo, da ni ravno alpski cvet, je prejel šopek, ki nikoli ne ovene, Jaka pa kuhalnico, s katero si bo lahko, kot se je pošalila Tanja, skuhal ljubezensko mineštro. Jaka ni mogel skriti razočaranja, ko mu je Tanja izročila eno samo pismo, medtem ko jih je njegov brat prejel cel kup, a je bil vesel zanj. Gašperja je še posebej pritegnilo šaljivo pismo Kaje iz Krškega, ki ''rada pije pivo in fantazira o princu na belem traktorju.'' Nakar se je izkazalo, da je taista Kaja isto pismo namenila tudi Jaku. Na njuni kmetiji se nam torej obetajo nadvse zanimivi ljubezenski zapleti, še posebej zato, ker je Tanja čisto na koncu svojega obiska presenetila s še več pismi za Jako, med njimi je bilo eno še posebej vroče s Ptuja.

Bratoma Hafner je pisalo isto dekle: na njuni kmetiji bo še pestro FOTO: POP TV

V zakonu razočaran Milan Tržan je nestrpno pričakoval Tanjin prihod. Bil je samozavesten in prepričan, da bo prejel dovolj pisem. Najprej je dobil samo enega, pisala mu je Vesna, a ne Vesna Šošterič, za srce katere se je potegoval v minuli sezoni Ljubezni po domače. Milan: ''Morda pa bo ravno Vesna prišla v mojo hišo.'' A ni bila edina, ki se je opogumila, pisale so mu še druge dame, ki ga želijo spoznati, še posebej simpatična mu je bila Irena iz Portoroža. Pisala mu je tudi Ema, ki se je v prejšnji sezoni potegovala za srce Jožeta Mastnaka.

Srce Milana Tržana se je ogrelo za pismo Irene iz Portoroža FOTO: POP TV

Marku Jusu je Tanja izročila prazen list papirja in pisalo, da bo lahko odgovoril na eno prejeto pismo. Kdo ve, morda bo prav to tisto pravo zanj, a njegovega iskanja sorodne duše žal ne bomo spremljali v oddaji Ljubezen po domače. Vsestranski Miha Božič je bil precej na trnih in je komaj čakal, da pride Tanja. Serviser strojev in gasilec v Slovenski vojski je očaral ogromno deklet, zato bo imel težko nalogo. Med drugimi mu je pisala mati samohranilka Maja, Miha pa si je zagotovo pridobil veliko simpatij gledalcev z izjavo, da ima otroke zelo rad. ''Zdaj komaj čakam, da punce spoznam še v živo, ker pisma so pisma, resničnost je pa resničnost. Lahko je povsem drugačna,'' je povedal Miha. Tanja ga je pustila samega s številnimi pismi, saj so na njen prihod čakali še drugi junaki podeželja.

Miha Božič je očaral številna dekleta: čaka ga težka naloga FOTO: POP TV