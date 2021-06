Boštjan Kulovic

Starost: 31 let Kraj bivanja: Novo mesto

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU?

Ves čas sem se želel prijaviti. Ker bi rad spoznal ljubezen svojega življenja, manjka mi resna punca za resno vezo.

KAJ BI DELALI, ČE NE BI BILI KMET?

Če ne bi bil kmet, bil bil kmetijski inšpektor, ker me je to od nekdaj veselilo.

KAKŠNO PARTNERICO SI ŽELITE NA KMETIJI?

Preprosta, pridna, komunikativna, da zna kaj dobrega skuhati in se ukvarja s športom. Je aktivna, oba uživava v naravi in na izletih.

KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE?

Najbolj pogrešam punco, bit sam v življenju ni to to. Če imaš nekoga, si srečen in imaš vse.

KDAJ JE NAJBOLJ HUDO BITI SAM?

Na stara leta. Imaš kmetijo in si na stara leta sam in nimaš komu zapustiti.

S ČIM SE UKVARJATE NA VAŠI KMETIJI?

Z živinorejo in kmetijstvom.

KAKO VELIKA JE?

35 hektarjev, 15 gozda, odtalo pašniki in polja.

S KOM ŽIVITE?

S starši in bratom.

KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV?

Grem na sprehod, narava, se zapeljem z motorjem ali avtom, da pozabim na skrbi.

KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH?

Grem na daljši izlet z motorjem ali avtom. Na kakšen grad, mesto. Do zdaj mi je najlepši grad Sevnica, imajo vinoteko in slaščičarno, romantičen grad.

NAJLJUBŠI LETNI ČAS?

Poletje, ker je vroče in so ženske pomankljivo oblečene. Ne maram zime.

IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI?

Včasih sem preveč dober do punc. To me tepe v življenju.

IMATE KAK HOBI?

Ribolov. Rad bi ulovil tudi kako ribo na dveh nogah.

KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK?

Za zajtrk najraje jem toast z medom ali nutelo. Včasih tudi kaj drugega.

KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE?

Na Sicilijo, ker ima starinska mesta ob obali, brez tehnologije, telefon stran. Da se odmakneš in odklopiš.