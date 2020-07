David Krulčič

Davida so prijavili prijatelji in ga prepričali, da si bo preko šova Ljubezen po domače poiskal partnerico. Ukvarja se z oljkami in trto. Želi si prijetno, čustveno, energično, postavno, nasmejano in aktivno dekle. Rad teče in še raje igra nogomet.

Pravi, da mu sicer ni težko biti sam, saj ima tako dovolj časa zase in se mu ni treba prilagajati. Živi iz dneva v dan, saj je življenje tako, kot si ga narediš.