Drago Kosmač

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU? Najprej se nisem odločil, potunkal me je prijatelj. Ko sem razmišljal, koga bi prijavil, sem prišel do tega, da nisem večen in samozadosten, lahko bi spoznal pravo osebo, ki ima enake ambicije kot jaz, se bova lahko dobila. Zgubit nimam kaj! KAKŠNO PARTNERICO SI ŽELITE NA KMETIJI? Želim si ženske, ki ni ljubosumna, ki zna kaj opraviti in ni samo pred ogledalom. Jaz sem prišel iz mesta in se počasi učil kmekih del. Vrta še dandanes ne znam pravilno opraviti. Saj kaj posadim, celo paradižnikovo mezgo znam dobro narediti. Se učim. Dobro bi bilo, da bi oseba, ki bi prišla sem, znala kaj takega opraviti. Znam tudi oprati, zlikati, gre pa čas. KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE? Trenutno še ne pogrešam ničesar. Sem samozadosten. Mi pa zmanjkuje časa. Potrebujem nekoga, da prevzame del dela, ki me okupira. KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV? Oljke. Grem v gozd, na sprehod na Kraško planoto. NAJLJUBŠI LETNI ČAS? Najraje imam pomlad, včasih sem oboževal zimo, saj sem veliko smučal in plezal. Ne maram vročine. Zame bi bili idealni Kanarski otoki. IMATE KAK HOBI? Zbiram znamke, značke, s tem se ukvajram, ko sem utrujen ali pa je slabo vreme. Imam 7.000 do 8.000 značk. Prav tako znamk. KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK? Pojem, kar je. Največkrat si naredim domača jajca. Moja mama je bila kuharica in je pol Gorice zrastlo ob njeni hrani. To mi je ostalo od nje. KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE? V okviru svojih zmožnosti. Mogoče Egipt, kolikor sem prebral ofaraonih, se mi zdi, da sem bil tam že 100x. Ampak tam še nisem bil. Zato bi to rad videl v živo.