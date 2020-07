Franci je nepoboljšljivi romantik, ki na vprašanje, kam bi dekle peljal na zmenek, v trenutku odgovori in iz rokava strese kar nekaj idej. Želi si družine in pravi, da dekletom najprej nudi prijateljstvo, da pa bo vesel, če se bo razvilo še kaj več. Išče dekle, staro do 40 let (lahko tudi do 45 let), ki ima rada hribe.

Starost: 47 let Kraj bivanja:Stahovica Tudi Franci se je v šov pustil prijaviti svojim prijateljem, prostovoljnim gasilcem. Pravi, da ima vse, samo resna punca, ki bi prišla k njemu, mu manjka. Ukvarja se s kmetijstvom in gozdarstvom. Rad hodi v hribe, v toplice in na morje. Odkar je prevzel kmetijo, ima sicer manj časa, a za sproščanje si ga vedno rad vzame. Zase pravi, da je pogumen moški močne volje, ki nikoli ne zataji. Mogoče k temu pripomoreta tudi dve jajci na oko, ki ju zajtrkuje vsako jutro. Še sveži, domači, od njegovih kokoši. Na poročno potovanje bi šel na Triglav. Na najvišji slovenski gori je bil že dvakrat in to v enem tednu! Franci Kemperl Zakaj si se prijavil v šov? Ja, prijatelji so me prijavili. Naši gasilci. Kakšni občutki so bili sprva? Od začetka sem bil malo slabe volje, zdaj je pa v redu. Zdaj sem pa zadovoljen. Kakšno partnerico iščeš? Resno, pošteno. Takšno, 'tapravo'! Da je prijazna in simpatična. Nisem zahteven. Bi želel, da ti dekle pomaga na kmetiji? Ja, to imam v načrtu. Potem bi jaz odprl zasebno podjetje za gozdarstvo, da bi razširil posel. Dela je preveč. Bi odprl s. p., da začnemo 'na polno' delati. S čim se ukvarjaš? Kmetijstvo in gozdarstvo. Posek, spravilo lesa, cepljenje in spravilo drv. Kdaj je najtežje biti sam? Najbolj za vikende in za praznike. Ko imam prost dan, ko ne grem delat, takrat sem osamljen in mi je dolgčas. Kaj počneš v prostem času? Grem v hribe, poslušam glasbo, ni pomembno, kakšno. Najraje pa imam narodnozabavno. Tudi v hribe grem, včasih na morje. S čim boš očaral dekle? Z resnostjo, poštenostjo, močno voljo, pogumen sem. Kar se odločim, naredim 100-odstotno. Projekt vedno speljem do konca. Še nikoli nisem zatajil.