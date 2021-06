Jure Struna

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU?

Zato ker sem sam in to je krasna šansa, da se predstavim in mogoče se katera opogumi in mi napiše pisemček in odjahava v sončni zahod novim dogodivščinam naproti.

KAJ BI DELALI, ČE NE BI BILI KMET?

Ukvarjal bi se z ljudmi, rad govorim, se družim.

KAKŠNO PARTNERICO SI ŽELITE NA KMETIJI?

Osebo, ki bi me imela rada in jaz njo. Z mano se lahko pogovarja, je komunikativna, razgledana, samozavestna. In da luštno izgleda, da da kaj nase in ne samo vase. Ni nujno, da ima rada konje. Je pa fajn, da ima rada živali.

KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE?

Najbolj mi manjka oseba, ki me podpira v dobrem in slabem, ženska, ki bi mi pomagala. Želim si ljubezni in otrok.

S ČIM SE UKVARJATE NA SVOJI KMETIJI?

Imam 30 hektarjev površin, to je ekološka kmetija, 22 konjev.

S KOM ŽIVITE?

Živim v svoji hiši, sam.

KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV?

Poleg jahanja se ukvarjam z igranjem namiznega tenisa in igram v rekreativnih ligah, odbojko. Pozimi grem v fitnes, sem aktiven športnik.

KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH?

Velik del Evrope in čez morje sem prepotoval, vsak teden hodim na treninge in tekme v Italijo.

NAJLJUBŠI LETNI ČAS?

Poletje, ker je vroče, travica diši, ženske so v majčkah.

IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI?

Mislim, da sem samozavesten tip, razgledan, rad se pogovarjam.

KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK?

Jajčka na 5200 načinov. Šejki, sadje, zelenjava.

KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE?

Od nekdaj se želim poročiti doma in preden bi se ga vsi napili, bi midva šla, konzervice na avtu, midva pa greva v tople kraje.