Matej Štrajhar

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU?

Prijatelji so me prepričevali in me na koncu prijavili, ker nimam nobene punce in bi bil že cajt.

KAJ BI DELALI, ČE NE BI BILI KMET?

Moje sanje so, da bi bil pilot!

KAKŠNO PARTNERICO SI ŽELITE NA KMETIJI?

Pridna, da bi po hiši vse porihtala, da bi otroke vzgajala. Želim si veliko otrok, drugače je dolgcajt. Vsaj 3 ali 4 otroke bi imel. Nočem, da bi bila v štali ali na traktorju. Biti mora vztrajna in me podpirati pri mojem delu.

KDAJ JE NAJHUJE BITI SAM?

Nočem biti zmeraj sam.

S ČIM SE UKVARJATE NA SVOJI KMETIJI?

Živinorejo, imam kokoši nesnice, pridelujemo zelenjavo.

KAKO VELIKA JE?

25 hektarjev in 8 hektarjev gozda.

S KOM ŽIVITE?

Živim s starši in starejšim bratom, ki je tudi samski.

KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV?

Za sprostitev gremo s kolegi kam in se hecamo, sam pa hodim v hribe, peš. Rad dam možgane na off. Ne bojim se novih izzivov.

KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH?

Za en dan grem v hribe, če je pa več, grem pa na morje. Ali v Portorož, do Vodic še nismo prišli.

NAJLJUBŠI LETNI ČAS?

Poletje, ker se vse dogaja, jesen je mrzla, pomlad je vetrovna, zime pa sploh ne maram.

IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI?

Rabim močno punco, da me umiri.

IMATE KAK HOBI?

Rad kolesarim, modeliram, rad bi naredil izpit za motorni zmaj. Želim si to svobodo.

KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK?

Običajno so to kosmiči, najraje imam pa jajca na več načinov.

KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE?

Za poroko imam več idej, za poročno potovanje pa še ne. Švica ali pa kakšna druga filmska destinacija. James Bond Casino Royale. Ali pa na morje. Dubaj, recimo, Karibi. Havaji.