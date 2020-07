Metka pravi, da je njena najboljša prijateljica njena 10 let mlajša nečakinja, s katero sta se skupaj podali na to pot - pot iskanja ljubezni v šovu. Obožuje tetovaže in je po duši prava rockerica. Najraje bi imela visokega, močnega in temnega moškega z brado.

Starost:34 let Kraj bivanja: Muta Metka nima velikih pričakovanj, jo pa zanima, kako se snema tak šov. Partner mora biti njen najboljši prijatelj, hkrati pa ji mora biti všeč tudi njegov videz. Je izjemno prijazno dekle in ne mara nesramnosti. Rada ustvarja, riše, oblikuje nakit. Ima veliko hobijev, ki pa ne odganjajo nedeljske osamljenosti, ko so vsi z družinami, ona pa je sama. Rada hodi na spontane izlete nekam ob morje. Na poročno potovanje bi šla na rajski otok, daleč od vseh ljudi. icon-expand Metka Krajnc FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš Zakaj si se prijavila v šov? Nisem se odločila čisto sama. Prijavila me je prijateljica. Kakšni so občutki ob tem, da si bila sprejeta? Ni me strah, me pa zanima, kaj bo. Nimam pa nekih groznih pričakovanj, da ne bi potem bila preveč razočarana. Kakšen je tvoj idealen partner? V prvi vrsti mora biti moj dober prijatelj, da se razumeva in da sva si vizualno všeč. Tudi zaupanje je zelo pomembno. Je kakšna lastnost, ki si je ne želiš pri partnerju? Ne maram nespoštovanja, ne maram nesramnosti. Kaj so tvoji hobiji? Vse, kar je povezano z umetnostjo. Vsega se lotim. Karkoli novega mi je vedno izziv. Rada poskušam nove stvari. Delala sem že nakit, risala, slikala, karkoli ... Kam greš rada na izlet? Najraje imam spontane izlete. Da se samo usedem v avto in kamor pridem, pridem. S čim boš osvojila fante, ki bodo prišli k tebi? Da sem preveč prijazna. (smeh) Tvoj najljubši zajtrk? Ovsene kašice so mi zadnje čase zelo všeč. Kam bi odpotovala na medene tedne? Rajski otoki. Ampak nekam, kjer ni oblegano, da ni preveč turistov. Definitivno pa mora biti morje.