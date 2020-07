Miha Pevec

Lani je gledal naš šov, letos se je končno opogumil in prijavil. Je deloven človek, vsak dan hodi v službo in se vrača domov pozno popoldne. V življenju ga marsikaj zanima, saj želi imeti univerzalna znanja. Dekle, ki jo išče, naj bo pošteno in razumevajoče. Veselo in nasmejano. Je prostovoljni gasilec in to mu veliko pomeni. Odkar mu je umrl oče, živi sam in ga zelo pogreša. Želi si, da bi ga kdo nasmejano pozdravil, ko pride domov.