Rockerica po duši, ki si želi domačijo, na kateri živi, spremeniti v turistično kmetijo. Doma imajo visokogorsko ekološko kmetijo, ki se razprostira na skoraj 50 hektarjih zemlje. Pravi, da so ji všeč starejši moški, stari okoli 40 let in da se z vrstniki ne razume tako dobro. S teto Metko se razumeta zelo dobro in sta najboljši prijateljici.

Starost:24 let Kraj bivanja:Muta Mihaela je Metkina nečakinja. Sta najboljši prijateljici. Poleg skrivnosti si delita tudi enake interese, želje in okuse. Obema so všeč tetovirani, postavni moški. Moški, kot se spodobi! Tudi ona ne mara nedelj in obožuje vodo. A ona ima raje jezera kot morje, včasih ji je dovolj samo pogled na bližnjo Dravo. Skupaj z družino živita na kmetiji, ki jo bo nekoč prevzela Mihaela. Za zdaj na kmetiji redijo krave dojilje, ona pa bi raje redila bikce in imela turistično kmetijo. Rojstni dan ima poleti, zato je poletje tudi njen najljubši letni čas. icon-expand Mihaela Krajnc FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš Zakaj si se prijavila v šov? Prijavila me je prijateljica. Ista prijateljica, ki je prijavila tudi teto (Metka Krajnc). Sem rekla, da je treba poskusiti nekaj novega ... Kakšen je tvoj idealni tip moškega? Načeloma po videzu, da ima brado in tetovaže, da je moški, kot se spodobi. Sicer pa nekdo, na kogar se lahko zanesem. Da se ujameva. S teto imata torej podoben okus za moške ... Sta že kdaj imeli težave zaradi tega? Bomo videli, kaj bo. Mislim, da se bova sprli vmes. (smeh) Se je pa že nekajkrat zgodilo, da so nama bili isti moški všeč. Česar pa ne bi vedeli, če si ne bi vsega povedali. Očitno imajo ti moški tudi enak okus, če sva jim obe všeč. Če bi zdaj imela partnerja, kaj bi bil naslednji korak? Najprej potovanja in da, če je resen partner, narediva kaj iz kmetije. Sama imam željo po turistični kmetiji. Kdaj je najtežje biti sam? Ob nedeljah. Ko so vsi doma z družinami. Nedelje so težki dnevi. S čim se ukvarjate na vaši kmetiji? Trenutno imamo krave dojilje, tako da se ukvarjamo s teleti. Potem pa prodajamo naprej: ali za meso ali pa za nadaljnjo vzrejo. Kaj delaš na prost dan? Če je le možno, grem h kakšni vodi, k jezeru. S čim boš očarala fante, ki bodo prišli k tebi? Verjetno s karakterjem, da sem, kar sem. Da se ne pretvarjam, kdo sem. Kam bi šla na poročno potovanje? Nimam niti želje se poročiti. Tako da želje po poročnem potovanju ni, lahko je pa navadno potovanje. Šla bi na Tajsko ali na Kubo. Kaj takšnega.