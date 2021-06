Mija Rovtar

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU?

Nova doživetja in nova poznanstva, če bo pa kaka iskrica, je pa ne bom pogasila. Naj se razplamti v velik plamen. Jaz bom taka, kot sem. Preprosta ženska.

KAJ BI DELALI, ČE SE NE BI UKVARJALI S KMETIJSTVOM?

Trenutno skrbim za svojo mamo, stara je 92 let. Fizično je zdrava, je pa dementna. Na trenutke se imava lepo, se imava radi. V redu nama je.

KAKŠNEGA PARTNERJA SI ŽELITE NA KMETIJI?

Želje so velike, strašne, če se bo uresničil vsaj delček, bom zadovoljna. Dobrosrčen, pošten, rad naj bi imel ljudi, pozoren, romantičen, kavalir. Da zna uživati v malih stvareh in je dober možakar. Ne bi imela mlajšega od sebe. Veseljak, ki se rad sprosti in kaj zapoje. Dobro bi bilo, da zna poprijeti za delo, ker imam veliko hišo, staro 120 let, in velik vrt.

KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE?

Kakšne sprehode v dvoje, romantične pogovore, skupno kosilo, kavico. Da bi mi pomagal pri delu, a ga ne morem takoj matrati.

KDAJ JE NAJHUJE BITI SAM?

Imam veliko dela z mamo in nisem nikoli sama. Je pa težko v družbi parov in si sam. Greš v trgovino in si sam.

S KOM ŽIVITE?

Z mamo.

KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV?

Ko mam čas, dvigujem uteži, se ukvarjam s športom. Rada kuham, kaj spečem. Družbena omrežja rada spremljam, kaj napišem. S prijateljicami klepetam po telefonu, prelistam kako revijo.

KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH?

Prostih dni nimam, mame ne morem pustiti. Grem v Ljubljano, po trgovinah, se sprehodim po starem mestu. Uživam v preprostih stvareh.

NAJLJUBŠI LETNI ČAS?

Pomlad.

IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI?

Rada pomagam ljudem.

KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK?

Za zajtrk si namažem kruh z domačo marmelado, popijem kavo. Rada pečem in kuham.

KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE?

To bi se dogovorila z možem, rada imam romantične sprehode ob morju.