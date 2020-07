Milan Podgornik

Šov spremlja že vsa leta in vedno se je želel prijaviti. Končno se je vse 'poklopilo' in oddal je svojo prijavo. Zelo se veseli sodelovanja in je ponosen na to, da je bil izbran. Skozi snemanja si želi spoznati nove ljudi, prijatelje in se zaljubiti. Pravi, da popolnega človeka ni, si pa želi, da bi bila njegova življenjska sopotnica srčna in pridna. Živi sam, najraje ima poletje, ne mara pa praznikov, saj so takrat vsi veseli. Vsi se pogovarjajo, kje in kdaj se bodo družili, on je pa osamljen doma. Je bivši krojač. Pere, kuha, pospravlja, šiva, dela na vrtu in v gozdu. Rad ima morje, predvsem pa ima rad vse 'poštimano'.