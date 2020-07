Miroslav Košir

Mirko je veseljak, ki rad igra na kitaro, bendžo in orglice. Živi s svojem malem raju, kjer bi bil vesel dobre družbe. Tokrat govorimo o ženski družbi, saj ima prijateljev dovolj. Kdo ne bi imel rad takega dobrosrčnega in zabavnega prijatelja? 27 let je bil strojevodja, delal je od petka do svetka. Ima hčerko, na katero je zelo ponosen. Pravi, da zanj letni časi niso pomembni. Kar je res – uživati je treba vsak dan. In vsak dan je dober dan za ples!