Nasmejan in pozitiven Dolenjec, ki za resno zvezo ne išče lepotice, temveč dekle, ki bi bilo simpatično. Ko spozna dekle, ki mu je všeč, brez težav pristopi do nje in začne pogovor. V življenju se prepušča toku, zato se s prihodnostjo ne ukvarja preveč. Kar bo, pač bo, pravi. Rad se druži s prijatelji in hodi na koncerte, najraje posluša rock glasbo.

Starost:41 let Kraj bivanja: Ribnica Za hec so ga prijavili prijatelji. Ker je mož beseda, se ni umaknil, ampak sodeluje v šovu. Kljub temu, da živi sam z mačko, se ne počuti osamljenega. Všeč mu je občutek svobode, da lahko počne, kar želi in gre ven, kadar hoče. Zanj je idealna ženska karizmatična in simpatičnega videza. Sprošča se s športom, za pravo sprostitev pa se najraje podruži s prijatelji. Jordan Frangeš Zakaj si se prijavil v šov? Nisem se prijavil sam, prijavil me je prijatelj. Ampak vseeno pa iščeš partnerico, kajne? Škodi nič ne, ni pa nujno! (smeh) V šov sem šel malo za šalo, malo zares, če pa jo najdem, pa hvala bogu. Ne bi se branil kakšnega dobrega dekleta. Kdaj je najbolj težko biti sam? Meni ni problem biti sam. Ko hočem iti ven in ko si zaželim družbe, imam prijatelje. Ko hočem biti sam, sem pa sam. To bi bil morda problem, ko bi se moral navaditi, če bi bil kdo nenehno doma in z menoj. S čim se ukvarjaš? Veliko stvari, sicer pa slikopleskarstvo, delam tudi plastično embalažo in druge stvari. Veliko stvari delam, res mi nikoli ni dolgčas. S kom živiš? Sam. Pred pol leta sem dobil mačko, dobra družba, nimam se kaj pritoževati. Kaj počneš za sprostitev? Odvisno. Rad se ukvarjam s športom, resna sprostitev pa mi pomeni druženje s prijatelji v baru. Kaj počneš ob prostih dneh? Velikokrat grem na sv. Ano, da si prečistim misli. Rad se zapeljem do Kolpe, si naredim manjši izlet. S čim boš očaral dekle? Ne vem. To bo prišlo spontano. Niso vse ženske enake, ne moreš univerzalno reči.