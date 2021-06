Nada prihaja iz Domžal in je po poklicu prodajalka. Stara je 68 let. Išče resnega, poštenega partnerja, ki v teh letih ve, kaj si želi. Ni mu treba skrivati svoje zgodovine. Kar smo preživeli, je mimo. Hoče lepo jesen življenja z nekom, ki bi bil pošten in dober. Zjutraj telovadi, v prostem času se ukvarja z ročnimi deli, rada hodi in nabira borovnice.

Starost: 68 let

Kraj bivanja: Domžale

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU? Gledala sem odddajo in mi je bila všeč, je obetala, zato sem razmišljala, da bi se sama prijavila. Imela sem dober ali slab dan in sem se prijavila. Zdaj pa ni več poti nazaj. Ne pričakujem nič preveč. Bi bilo pa lepo najti nekoga zase. KAKŠNEGA PARTNERJA SI ŽELITE? Želim si partnerja, ki bi v teh letih vedel, kaj želi. Kaj bi rad. Želim si, da je resen, pošten, da se z njim da pogovarjati. Da ne skriva svoje zgodovine. Kar smo preživeli, je mimo. Hočem lepo jesen življenja z nekom, ki bi bil pošten, dober. KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE? Trenutno pogrešam eno pošteno ramo. Čez dan se človek zamoti, dela polno, zvečer je pa lepo imeti nekoga, s katerim se lahko pogovoriš, ti skuha čaj. KDAJ JE NAJBOLJ HUDO BITI SAM? Najhuje je biti sam zvečer, med prazniki, dopusti, v nedeljo. KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV? Delam rochille, zapestnice, bižuterijo. To pride bolj v poštev pozimi. Igram harmoniko, grem na kolo. KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH? Na Svetega Primoža. NAJLJUBŠI LETNI ČAS? Poletje. Ker smo manj napravljeni, vse je bolj sproščeno, več časa za izlete in dopuste. Čeprav je zima tudi lepa. IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI? Dobro voljo! Pozitivno energijo. IMATE KAK HOBI? Hoja, jutranja telovadba, ročna dela, nabiram zelišča, borovnice, jagode, brusnice. KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK? Za zajtrk imam pa avokado, banano, limonada z medom. KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE? Nekam na morje. Na toplo. Najraje na Havaje, ampak najbrž pa nekam bolj blizu.