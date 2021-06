Vojko je bil receptor v hotelu, sedaj pa je opravil tečaj za pomočnika v vrtcu. Zelo rad igra kitaro, se sprehaja, hodi v hribe. Obožuje mir, saj si tako napolni baterije, ki jih sproti troši. Rad restavrira stare kmečke predmete. Obožuje impresioniste, na poročno potovanje bi šel v Provanso, Šampanjo ali Toskano in si ogledal kraje, kjer so živeli njegovi priljubljeni slikarji. Star je 41 let.

Starost: 41 let

Kraj bivanja: Buče park Kozjansko

Poklic: turistični tehnik in komercialist icon-expand Vojko Valenčak FOTO: POP TV ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI V ŠOVU? Zame je to priložnost, da najdem novo ljubezen, prijatelje ... KAJ BI DELALI, ČE NE BI BILI KMET? Prej sem bil receptor v hotelu, zdaj sem delal tečaj za pomočnika vzgojitelja v vrtcu. KAJ TRENUTNO NAJBOLJ POGREŠATE? Ljubezen. KDAJ JE NAJHUJE BITI SAM? Ko greš kam in vidiš par, ki je srečen, ti pa nimaš prave družbe. Pridejo taki dnevi, ko potrebuješ prijatelje. S ČIM SE UKVARJATE NA SVOJI KMETIJI? S sadjarstvom in vinogradništvom. KAKO VELIKA JE? Hektar do dva. S KOM ŽIVITE? Z mamo in sestro. Moramo sodelovati. KAJ POČNETE ZA SPROSTITEV? Glasovne vaje, kitara me sprošča, tečem, kolesarim, se sprehajam. Mir me pomirja. Tako pridobivam energijo, ki jo čez dan izgubim. KAM SE PODATE OB PROSTIH DNEVIH? Grem v hribe, hodim, grem s kolesom, obiščem galerijo. Nazadnje sem gledal Van Gogha, rad imam impresioniste. Zelo rad hodim na Vetrnik, Donačko goro, Boč. Vsak hrib je nekaj posebnega. NAJLJUBŠI LETNI ČAS? Pomlad, ker se vse prebuja, začne se novo življenje. Po horoskopu sem oven in je zame začetek leta. IMATE KAKO POSEBNO LASTNOST, KI BI JO RADI IZPOSTAVILI? Predvsem pomagam ljudem v težavah, velikokrat sem opazil, da znam motivirati ljudi, ki so na tleh. IMATE KAK HOBI? Obrezovanje jablan, košnja, kolo, tek. Tudi restavratorstvo kmečkih predmetov. KAJ NAJRAJE JESTE ZA ZAJTRK? Jajca na oko, prakticiram zdrav zajtrk; grški zajtrk z borovnicami, smoothieji ... Tudi s koprivami. Vitaminska bomba. KAM BI ŠLI NA POROČNO POTOVANJE? V Francijo. Na krožno potovanje. Rad bi videl Provanso in Šampanjo. Toskano zaradi kulinarike in arhitekture.