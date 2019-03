Ljubezen po domače že podira rekorde

Voditeljica Tanja Postružnik Koren je v prvih dveh oddajah na kmetijah obiskala vse naše junake podeželja, ki so nestrpno pričakovali njeno košaro s pismi. Tokrat je pisma pripeljala kar s kolesom in z njimi razveselila Darjo Tomažin, Gašperja in Jako Hafnerja, Milana Tržana, Miho Božiča, Tomaža Bizjaka in Jožeta Rožena, ki so prejeli dovolj ljubezenske pošte za uvrstitev v oddajo.

Že prva oddaja je pokazala, da so gledalci komaj čakali na nove romantične epizode, saj je imela rekordno gledanost vseh sezonLjubezen po domače z ratingom 12,8 odstotka*.