Ljubezen po domače vas vabi v svoj objem: odprte so prijavnice

Iščemo dekleta in fante s podeželja, ki iščejo življenjskega sopotnika. Ljubezen, ki bo dolgočasno obračanje sena spremenila v romantičen zmenek v naravi. Sajenje krompirja v zabavo za dva. Ljubezen, ki bo neskončne travnike obarvala v prostorčke za skrite piknike.

Za nami je dolgo, osamljeno leto. Težko je bilo že za tiste v dvoje, kaj šele za tiste, ki so dolgo zimo preživeli sami. Ni bilo veselic, kjer bi letele Amorjeve puščice. Ni bilo gasilskih tekmovanj, kjer bi postavni kmetje razkazovali svoje mišice. Ni bilo srečanj kmečkih žena, ki bi osvajale s svojimi poticami in gibanicami.

Zato je čas, da se prijavite v najbolj zaljubljeno oddajo, Ljubezen po domače. Mogoče ne boste našli partnerja, zagotovo pa vam ne bo dolgčas! Spoznali boste nove prijatelje in prijateljice, prepotovali širno Slovenijo, šli na romantičen izlet in se veliko nasmejali. Predvsem pa boste končno pokazali svoje odlike in postali zvezda tudi zunaj meja svoje občine!

Prijavnico lahko najdete TUKAJ.